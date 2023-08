Xiaomi Smart Band 8 Pro: Mehr Uhr als Fitness-Tracker

Xiaomi Smart Band 8 Pro: Ein Fitness Tracker mutiert zur smarten Uhr

Im Grunde war aufgrund der vielen Teaser-Poster zum Xiaomi Smart Band 8 Pro klar, wie der neueste "Fitness-Tracker" von Xiaomi aussehen würde. Während das Xiaomi Smart Band 8 (Test) zumindest noch den Formfaktor eines Fitness-Trackers wahrt, so eskaliert das Pro-Band nun meiner Meinung nach komplett zu einer Smartwatch. Böse Zungen behaupten im Band 8 Pro eine Apple Watch ohne Tasten und Krone zu sehen – doch vielleicht sollte ich meine persönliche Meinung in einen entsprechend gekennzeichneten Beitrag hieven und mich hier mehr den technischen Daten und Funktionen des intelligenten Bandes konzentrieren.

Das Xiaomi Smart Band 8 Pro wurde in den Gehäusefarben Schwarz und Silber zu einem Preis von 399 Yuan (449 Yuan mit Lederarmband) angekündigt, was je nach Kurs in etwa 50 Euro wären. Doch ich kann schon jetzt versprechen, dass es mit diesem Preisschild nicht in die europäische Verkaufsauslage gelangt. Der Vorgänger, das Xiaomi Smart Band 7 Pro (Test) kostete hierzulande zum Verkaufsstart satte 100 Euro. Und es gibt für Xiaomi keinen Grund, daran etwas 2023 zu ändern.

Das Xiaomi Smart Band 8 Pro ist ebenfalls nach 5 ATM gegen das Eindringen von Wasser geschützt. / © Xiaomi

Denn das Xiaomi Smart Band 8 Pro kann gegenüber den 1,64 Zoll des Vorgängers, nun ein 1,74 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 336 ppi und einer maximalen Helligkeit von 600 Nits und eine Bildwiederholrate von 60 Hz vorweisen. Ein Feature, welches das Pro mit dem Basis-Band gleich hat. Es gibt neben einem Sensor zur Herzfrequenz und der Sauerstoffsättigung im Blut einen NFC-Chip zum kontaktlosen Bezahlen und essenziell, ein Empfänger für die Daten des globalen Navigationssatellitensystems (GNSS).

Auch bei dem Xiaomi Smart Band 8 Pro lassen sich die Armbänder individuell wechseln, es gibt über 150 Sport-Modi und einen Schutz gegen das Eindringen von Wasser nach 5 ATM. Der verbaute Akku soll mit einer Ladung lang für 14 Tage halten, mit eingeschalteten Always-On-Display 6 Tage. Das Xiaomi Smart Band 8 Pro ist unter 10 mm dünn und wiegt 22,5 g und kommt als angeblicher Fitness-Tracker ohne Tasten aus und lässt sich komplett über das touchsensitive Panel bedienen.

Was haltet Ihr von dem Xiaomi Smart Band 8 Pro? Ist das überhaupt noch ein Fitness-Tracker oder würdet Ihr das auch schon eher als Smartwatch bezeichnen? Schreibt uns doch Eure Meinung zu dem "Band" in die Kommentare.