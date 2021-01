Xiaomis Gegenangriff: Präsentation des Mi 11 endlich mit Datum

Nachdem Xiaomi das Mi 11 schon im Dezember in China vorgestellt hat, ist nun auch das Datum für die europäische Produktpräsentation offiziell. Wie Xiaomi auf seinen europäischen Twitter-Kanälen verrät, findet die Veranstaltung unter dem Motto "Spotlight On" am 8. Februar um 13 Uhr deutscher Zeit statt. Dabei soll es vor allem Features für Cineasten geben.

Das Xiaomi Mi 11 wird am 8. Februar vorgestellt! / © Xiaomi

Da es sich bei Xiaomis Produktvorstellung um das Mi 11 handeln wird, können wir also schon einmal einen Blick nach China werfen, um zu erahnen, was der Hersteller damit meint. Wie Antoine im Dezember schrieb, wird das Mi 11 über eine 108-Megapixel-Hauptkamera, eine 13-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und eine 5-Megapixel-Makrokamera verfügen. Das ist erst einmal nichts besonderes – im Galaxy S21 Ultra beispielsweise gibt es auch eine Hauptkamera mit einer derart hohen Auflösung.

Display oder Bildprozessor?

Allerdings wird das Xiaomi-Smartphone über das neue Snapdragon 888-SoC von Qualcomm verfügen, dessen Triple-ISP neue Möglichkeiten bei der Videoaufnahme bietet. Das chinesische Mi 11 bietet beispielsweise 8K-Videos in 24 oder 30 Bildern pro Sekunde an. Spannender wäre allerdings fast das neue HDR-Stacking, das der SD 888 theoretisch auch bei Videos ermöglicht. Cinema-Kameras zeichnen sich in der Regel durch einen sehr hohen Dynamikbereich auf, was die Anspielung Xiaomis erklären könnte.

Was meint Xiaomi mit Cineasten? Bessere Videoaufnahmen.

Falls Xiaomi mit "Cineasten" aber eher die Menschen vor dem Bildschirm und nicht hinter der Kamera meint, bezieht sich die Pressemitteilung womöglich auf das 120-Hertz-QHD+-AMOLED-Display. Mit diesem zieht der Hersteller zumindest in Auflösung und Bildwiederholrate mit dem Galaxy S21 Ultra nach. Mit Blick auf das Samsung-Flaggschiff wird am 8. Februar aber auch der Preis sehr spannend sein. Denn während das Samsung-Flaggschiff hierzulande knapp 1.249€ kostet, liegt der umgerechnete Preis des Mi 11 in der Basis-Version bei knapp 500 Euro. Wie hoch der Zuschlag für die Lokalisierung und die hiesigen Steuern sind, erfahren wir endlich am 8. Februar.