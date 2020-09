Achtung, aufgepasst: Mach mit und gewinne ein ASUS ZenFone 7

Liebe NextPit-Leser, aufgepasst! Wir suchen eine oder einen NextPitter, der beziehungsweise die gerne das nigelnagelneue Asus ZenFone 7 auf Herz und Nieren testen – und dann behalten möchte! Ja, genau: Du kannst im Anschluss an diese Aktion das Smartphone im Wert von knapp 700 Euro behalten.

Das ZenFone 7 – ein echter Augenschmaus

Asus ist mit dem ZenFone 7 ein richtiger Hingucker gelungen. Gleichzeitig hat man dem Smartphone einiges an innovativer Technologie spendiert. Besonders auffällig ist dabei wohl die Flip-Kamera mit Dreifachlinse. Diese lässt sich für Selfies ausfahren, so dass das Display komplett ohne Notch auskommt. Der Bildschirm ist ein AmoLED, das mit einer Abtastrate von 200 Hz arbeitet. Bisher konnten wir selbst nur den Bruder Zenfone 7 Pro testen.

Das Flip-Kamera-System ermöglicht ein völlig unterbrechungsfreies Display. / © Asus

Das ZenFone 7 gibt es in zwei Farben, in Schwarz und in einem besonders auffälligen Weiß.

Mitmachen ist ganz einfach

Setze einfach unter diesen Artikel bis spätestens zum 23. September 2020, 11:59 Uhr, einen Kommentar, warum Du die richtige Person für diesen Test bist und warum wir Dich auswählen sollten. Sag uns außerdem, was Du beim ZenFone 7 unbedingt mal ausprobieren und testen willst. Bitte beachte, dass die folgenden Teilnahmebedingungen gelten. Gebt auch an welche Farbe Ihr gerne hättet – schwarz oder weiß.

Der Gewinnerin oder dem Gewinner überreichen wir dann hier in Berlin das ZenFone 7 in unseren Büros. Dort kannst Du dann das Gerät auf Herz und Nieren testen und ausprobieren. Dabei wollen wir Dich dann filmen. Keine Sorge: Wenn Du nicht direkt im Film erscheinen willst, achten wir darauf, dass man Dein Gesicht nicht sieht oder erkennt. Bitte beachte, dass die Anreise nicht im Gewinn enthalten ist und selbst organisiert werden muss. Ein Kostenzuschuss ist aber kein Problem.

Das klingt alles ganz einfach? Stimmt! Mach also gleich mit und gewinne das neue ASUS ZenFone 7!

Was erwartet Euch beim Test?

Wir wollen mit der Gewinnerin oder dem Gewinner das ZenFone 7 gemeinsam testen und zeigen, wie wir ein Smartphone sonst auf Herzen und Nieren für Euch checken. Dazu gehen wir Schritt für Schritt die Funktionen und den Aufbau des Smartphones durch, prüfen es und nehmen Euer ungefiltertes Urteil als Video auf. Ihr werdet also etwas Zeit brauchen – ein solches Testing dauert etwa 6 Stunden.

Keine Sorge, für Euer leibliches Wohl und für jede Menge Spaß ist selbstverständlich gesorgt.

Allen Teilnehmern wünschen wir viel Glück. Für alle die kein Glück hatten gibt es das ASUS Zenfone 7 natürlich auch im ASUS Shop.