Amazon, Netflix & Disney+: Alle Neustarts der Woche im Überblick

In der Woche vom 15. bis 21. August stehen bei Netflix unter anderem die Mini-Thriller-Serie Echoes mit Michelle Monaghan und die Dramedy Look Both Ways mit Riverdale-Star Lili Reinhart auf dem Programm. Außerdem startet der Anime Tekken: Bloodline und The Cuphead Show sowie He-Man and the Master of the Universe erhalten neue Folgen. Neu aufgenommen wird zudem Fullmetal Alchemist (The Revenge of Scar) und die Tierdoku Was Katzen denken.