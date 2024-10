Wenn Ihr am Prime Day unbedingt in Eurem Budget bleiben möchtet und nicht riesige Summen an Geld ausgeben wollt, haben wir diese Liste für Euch zusammengestellt. Ihr findet hier jede Menge spannender Deals, die Euch alle weniger als 50 Euro kosten. Normalerweise kosten hier alle Artikel deutlich mehr, wodurch Ihr hier richtige Schnäppchen ergattern könnt.

Philips Hue und das passende Werkzeug für jeden Heimwerker

In diesem Bundle bekommt Ihr einen Amazon Echo Dot der 5. Generation und eine smarte E27-Glühbirne der Marke "Philips Hue White". Mit dem Echo Dot könnt Ihr die Lampe direkt über Sprachbefehle steuern. Und was sagt der Schnäppchencheck? Im Rahmen des Prime Days zahlt Ihr nur 27,99 Euro für das Paket. Normalerweise verlangt Amazon hier über 80 Euro. Das macht dieses Angebot besonders attraktiv für alle, die einen günstigen Zugang zu Smart-Home-Geräten suchen.

Bosch-Werkzeuge für unter 50 Euro? Auch hier hat der Prime Day einiges zu bieten. Dieses Gebläse kostet Euch an jedem anderen Tag rund 108 Euro. Jetzt bekommst Ihr den Bosch GBL 18V-120 für 49,99 Euro*. Im Lieferumfang sind verschiedene Aufsätze sowie ein Staubauffangbehälter. Mit dem Gebläse bekommt Ihr jeden Arbeitsort in null Komma nichts sauber und könnt auch Bohrlöcher frei pusten. Der 18V-Akku ist allerdings nicht im Paket enthalten. Der knackt mit 54,99 Euro zwar unsere 50-Euro-Marke, darf an dieser Stelle aber trotzdem nicht fehlen. Denn normalerweise kostet Euch ein solcher Akku bei Amazon über 100 Euro, Ihr profitiert also auch hier enorm vom Prime Day.

Der OptiGrill von Tefal ist Euch auch am Prime Day noch zu teuer? Wie wäre es dann mit dem Inicio Kontaktgrill des selben Herstellers*? Normalerweise hängt hier ein Preisschild von 79 Euro dran. Heute rutscht der Preis aber auf 42,99 Euro runter, sodass Ihr Euch starke 46 Prozent sparst. Mit dem Grill könnt Ihr Eurer Fantasie in der Küche freien Lauf lassen. So könnt Ihr problemlos Sandwiches toasten oder saftige Steaks zubereiten. Auch Gemüse grillt Ihr hier bis zur Perfektion.

Dem Zahnarzt ein Schnippchen schlagen mit dem Doppelpack Schallzahnbürsten von Philips. Die Sonicare 3100 entfernt laut Hersteller bis zu dreimal mehr Plaque von Euren Zähnen als eine herkömmliche Handzahnbürste. Drückt Ihr während des Putzens zu stark auf, warnt Euch die Bürste per Vibration. Mit einer Akkulaufzeit von 14 Tagen begleitet sie Euch problemlos auch in einen längeren Urlaub.

Diese Leistung hat normalerweise einen wirklich stolzen Preis. Der Doppelpack schlägt nämlich mit 99,99 Euro zu Buche. Doch heute kommt dIhr schon für 47,99 Euro dran! Eine Zahnbürste kostet Euch so nur 23,99 Euro. Der Preisvergleich macht hier deutlich, günstiger seid Ihr noch nie an diese Schallzahnbürste bekommen.

Zehn weitere Angebote unter 50 Euro am Prime Day

Der Prime Day hat noch einige weitere Super-Schnäppchen auf Lager. Schaut unbedingt auch mal bei diesen Produkten vorbei.

