Amazon bietet Euch für kurze Zeit einen fetten Rabatt auf das Tado° X im Dreierpack. Passend zur kühleren Jahreszeit könnt Ihr Euch am Prime Day das neue smarte Heizkörperthermostat des Herstellers zum Spitzenpreis schnappen. Wie gut der Deal tatsächlich ist, verrät Euch unser Deal-Check.

Vor allem am zweiten Prime Day könnt Ihr Euch wieder verschiedene smarte Thermostate zum Bestpreis sichern. Vor allem die Geräte von Tado° erfreuen sich hier großer Beliebtheit. Es war also ein durchaus guter Schachzug des Herstellers vor wenigen Tagen das neue Tado° X zu veröffentlichen. Denn genau diese Variante gibt es jetzt am Prime Day mit einem satten Rabatt von 45 Prozent, wenn Ihr gleich drei Thermostate bestellt.

Tado° X – Alles besser oder doch nicht?

In unserem Test zu den Tado° X ist uns vor allem das tolle Bedienkonzept des Drehrads und die umfangreiche App direkt ins Auge gesprungen. Durch individuelle Zeitpläne, eine genaue Temperatursteuerung und Smart-Home-Integrationen ist der Funktionsumfang recht hoch. Das Display ist zudem deutlich besser zu erkennen als bei anderen smarten Thermostaten. Zusätzlich bietet das Tado° X Matter-Unterstützung und Thread-Support.

Das Tado X ist im Winkelstück-Design entwickelt und bietet ein kontrastreiches Display. / © nextpit

Allerdings gibt es auch zwei nicht zu vernachlässigende Nachteile. Denn zum einen ist das neue Thermostat nicht mit älteren Varianten wie dem Tado^° V3+ kompatibel. Auch in der App könnt Ihr die Geräte nicht zusammen verwalten. Außerdem gibt es Routinen und die Funktionen nur im Abo, für das Ihr nochmal 4 Euro monatlich berappen dürft. Immerhin lässt sich der Akku mittlerweile austauschen, auch wenn das etwas weniger nachhaltig als mit dem Standard-Batteriefach ist.

Lohnt sich das Thermostat zum Prime Day?

Schauen wir auf die nackten Zahlen, ist der Deal wirklich spannend. Ihr zahlt jetzt 149,99 Euro für das Dreierpack. Das entspricht einem Einzelpreis von knapp 50 Euro pro Gerät. Die UVP für ein einzelnes Modul liegt jedoch bei 99,99 Euro. Auch im Netz müsst Ihr mindestens 84,92 Euro zahlen. Das Doppelpack gibt es dann für 149,95 Euro.

Preislich seid Ihr hier also wirklich günstig unterwegs. Eine Bridge fehlt Euch hier allerdings. Dafür ist diese in einem anderen Angebot enthalten. Denn Tado° bietet auch Starter-Kits an und das gilt auch für das Tado° X. Für aktuell 99,99 Euro könnt Ihr Euch zwei Thermostate mit der Tado X Bridge bei Amazon sichern. Hier liegt die UVP übrigens bei 249,99 Euro. Gerade für Umsteiger von anderen Geräten dürfte sich dieses Angebot durchaus mehr lohnen.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist das Tado° X interessant für Euch? Lasst es uns wissen!