Android Apps und Spiele, die für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

PhotoApp ( 6,49 € ): Ein KI-Fotoeditor, mit dem Ihr kreative Änderungen an fast allen Fotos vornehmen könnt.

): Ein KI-Fotoeditor, mit dem Ihr kreative Änderungen an fast allen Fotos vornehmen könnt. Gallery Slideshow ( 0,99 € ): Habt Ihr einen Haufen schöner Fotos auf Eurem Handy? Warum verwandelt Ihr sie nicht mit dieser App in eine Diashow mit Hintergrundmusik?

): Habt Ihr einen Haufen schöner Fotos auf Eurem Handy? Warum verwandelt Ihr sie nicht mit dieser App in eine Diashow mit Hintergrundmusik? Edge Side Bar ( 0,99 € ): Mit dieser Seitenleisten-App habt Ihr Zugriff auf Verknüpfungen zu Euren Lieblings-Apps.

): Mit dieser Seitenleisten-App habt Ihr Zugriff auf Verknüpfungen zu Euren Lieblings-Apps. Add Frames to Fotos ( 0,99 € ): Verleiht Eurer Fotosammlung mit dieser App mehr Persönlichkeit.

): Verleiht Eurer Fotosammlung mit dieser App mehr Persönlichkeit. Rotation Control ( 0,99 € ): Eine App, mit der Ihr steuern könnt, in welche Richtung sich das Display Eures Handys dreht.

Kostenlose Android-Spiele

Tech Quiz Master ( 2,49 € ): Ihr denkt, Ihr wisst alles über Technik? Dann beweist es doch mit diesem Quiz!

): Ihr denkt, Ihr wisst alles über Technik? Dann beweist es doch mit diesem Quiz! Jewels Planet ( 2,99 € ): Ein Match-3-Spiel, für das keine Internetverbindung erforderlich ist.

): Ein Match-3-Spiel, für das keine Internetverbindung erforderlich ist. Held des Königreichs ( 7,49 € ): In Eurem Dorf ging es drunter und drüber, als es überfallen wurde. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich zu rächen!

): In Eurem Dorf ging es drunter und drüber, als es überfallen wurde. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich zu rächen! Mini Restaurant Premium ( 0,99 € ): Ein hungriger Mensch ist ein wütender Mensch. Führt Euer Restaurant auf die effizienteste Art und Weise.

): Ein hungriger Mensch ist ein wütender Mensch. Führt Euer Restaurant auf die effizienteste Art und Weise. Heroes Legend - Epic Fantasy ( 0,99 € ): In dieser Kombination aus RPG- und MOBA-Elementen schlüpft Ihr in die Rolle des größten Beschwörers und stellt ein Team zusammen, das Feinde jagt – und hoffentlich auch besiegt.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

mySymptoms Food Diary ( 7,99 € ): Behaltet den Überblick über Eure Nahrungsaufnahme, um das Auftreten von Lebensmittelallergien zu minimieren.

): Behaltet den Überblick über Eure Nahrungsaufnahme, um das Auftreten von Lebensmittelallergien zu minimieren. ChaReader ( 1,99 € ): Nutzt diese Text-to-Speech-App und konsumiert Inhalte, ohne Euch beim Lesen anstrengen zu müssen.

): Nutzt diese Text-to-Speech-App und konsumiert Inhalte, ohne Euch beim Lesen anstrengen zu müssen. Remote Keyboard ( 0,99 € ): Wollt Ihr produktiver sein? Wie wäre es, wenn Ihr Euren Desktop-Browser als Tastatur verwendet, mit der Ihr auf Eurem Smartphone tippen könnt?

): Wollt Ihr produktiver sein? Wie wäre es, wenn Ihr Euren Desktop-Browser als Tastatur verwendet, mit der Ihr auf Eurem Smartphone tippen könnt? Filterious Foto-Filter ( 2,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr mithilfe der verfügbaren Filter tolle Fotos erstellen.

): Mit dieser App könnt Ihr mithilfe der verfügbaren Filter tolle Fotos erstellen. ChirpOMatic ( 4,99 € ): Vogelbeobachter, diese App solltet Ihr haben, um verschiedene Vögel anhand ihres Gesangs zu identifizieren.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Vigil RPG ( 2,00 € ): Ein rundenbasiertes Rollenspiel für Einzelhelden, in dem Ihr Abenteuer erlebt, Feinde besiegt und aufsteigt.

): Ein rundenbasiertes Rollenspiel für Einzelhelden, in dem Ihr Abenteuer erlebt, Feinde besiegt und aufsteigt. Dragon Flight Simulator Games ( 1,99 € ): Mit einem Drachen zu fliegen ist etwas, das wir im echten Leben nie erleben werden, warum also nicht mit einer App?

): Mit einem Drachen zu fliegen ist etwas, das wir im echten Leben nie erleben werden, warum also nicht mit einer App? Pirate Drops 2 ( 4,99 € ): Ein interessantes 3-Gewinnt-Spiel, das mit seinem Piratenthema die Spannung im Spielverlauf noch steigert.

): Ein interessantes 3-Gewinnt-Spiel, das mit seinem Piratenthema die Spannung im Spielverlauf noch steigert. Kingdom Rush Tower Defense HD ( 5,99 € ): Verteidigt Euer Territorium in einer mittelalterlichen Umgebung gegen scheinbar endlose Horden von Feinden, die immer näher kommen.

): Verteidigt Euer Territorium in einer mittelalterlichen Umgebung gegen scheinbar endlose Horden von Feinden, die immer näher kommen. My City: Star Horse Stable ( 3,99 € ): Lasst Euer Kind herausfinden, wie es ist, ein Pferd zu besitzen und es zu versorgen.

