Android 13 Beta in Bildern: So wird Euer Handy-OS bald aussehen!

Mit dem Material-You-Design in Android 12 hat Google die Optik Eures Handys gehörig verändert. Spannend ist daher, ob Google in Android 13 weitere Änderungen plant. Um das herauszufinden, haben wir uns die erste Beta-Version des kommenden Handy-Betriebssystems heruntergeladen und zeigen Euch einige Screenshots in unserer neuesten Kaffeepause.

NEXT PIT TV

Dieser Artikel wurde direkt nach der Veröffentlichung der Android 13 Beta 1 Version verfasst. Dabei handelt es sich also noch um eine sehr frühe Beta-Version. Bis zur stabilen Version, die voraussichtlich im September oder Oktober erscheint, werden wahrscheinlich noch weitere Änderungen erfolgen. Einige Änderungen könnten bis dahin auch wieder zurückgezogen werden

Mit Android 13 könnt Ihr auch das Design der Uhr auf dem Lockscreen ändern und sie in die obere linke Ecke verfrachten. © NextPit Die Farbpalette der Themes wurde von 4 unter Android 12 mit Android 13 auf 16 aufgebohrt. © NextPit Das QR-Code-Tool kann über die Schnelleinstellung des Sperrbildschirms in Android 13 geöffnet werden © NextPit Android 13 kann noch besser an Eure Bedürfnisse angepasst werden. Hier beispielsweise bei der Größe für Display und Text. © NextPit Musikliebhaber erhalten unter Android 13 ein aktualisiertes Medienbenachrichtigungs-Widget mit zusätzlichen Optionen für Musik-Apps – und einer netten Wellenform-Animation im Fortschrittsbalken © NextPit Ähnlich wie bei Screenshots in Android 12 werden kopierte Texte und Bilder in der neuen Zwischenablage kurz am unteren Rand des Bildschirms angezeigt, was nicht nur als Bestätigung dient, sondern auch eine schnelle Bearbeitung des kopierten Elements ermöglicht. © NextPit Es wird vielleicht nicht von vielen genutzt, dennoch wird es so manchen von Euch sicher freuen, dass Ihr Eure Profilbilder als Nutzer von Mehrfachprofilen künftig anpassen könnt. © NextPit

Wie Ihr seht, versucht Google in Android 13 nicht etwa, das Rad neu zu erfinden. Stattdessen bringt es einige Verbesserungen für das aktuelle System. Weitere erwartete Änderungen in der neuen Version sind eine einfachere Steuerung von Smart-Home-Systemen per Sperrbildschirm, Layout-Anpassungen für Tablets nach der Veröffentlichung von Android 12L, der Ersatz der Pixel-Launcher-Suche durch die Google-App und das Symbol der Kalender-App, welches das aktuelle Datum anzeigt (anstelle von "31").

Google spielt immer noch mit einigen Schnelleinstellungsoptionen, benennt Funktionen um und macht einige Verknüpfungen von den Developer Previews zur Beta rückgängig. Weitere Änderungen werden während der Beta-Phase des Systems erwartet.

Die meisten der aktuellen Änderungen in Android 13 finden im Hintergrund statt, insbesondere für App-Entwickler und die Art und Weise, wie Apps mit dem System interagieren und auf Geräteressourcen zugreifen. Nachdem Beta 1 jetzt in freier Wildbahn unterwegs ist, werden in den folgenden Betas weitere benutzerseitige Änderungen zu erwarten sein.

Seid Ihr begeistert von Android 13? Oder geht es Euch wie mir und Ihr hängt auch mit einem alten Smartphone und somit auf ewig mit einer alten Version fest? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit!