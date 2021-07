Apple behebt den WLAN-Bug theoretisch - aber nicht praktisch

Durch Zufall entdeckte ein Software-Entwickler einen kuriosen Bug: Das WLAN-Modul eines iPhones lässt sich beim Verbinden eines WLANs mit bestimmten SSIDs vollständig deaktivieren – und zwar unter Umständen so, dass nur noch das komplette Neuaufsetzen des Smartphones hilft, um wieder eine WLAN-Verbindung aktivieren zu können. Apple hat diesen Fehler nun für iOS- und iPadOS-Geräte korrigiert.

Apple behebt das Problem. Aber nur in der Beta.

In der neuen Betaversion von iOS und iPadOS 14.7, die seit vergangener Woche verfügbar ist, ist das Problem nun behoben. Wann allerdings alle iPhones und iPads die neue Version offiziell zur Verfügung gestellt bekommen und damit eine Lösung für dieses Problem erhalten, ist unklar.

iOS 15: 7 Features, die Euer altes iPhone nicht bekommt!

Wenn man also bis dahin größere Schwierigkeiten vermeiden möchte, sollte man SSIDs wie "%p%s%s%s%s%n" meiden. Offenbar versteht das System einen solchen WLAN-Namen als Befehl und produziert so intern einen nicht nachvollziehbaren Fehler: Das WLAN-Modul wird deaktiviert und lässt sich auch nicht mehr anschalten.

Nur durch einen vollständigen Reset der Netzwerkeinstellungen lässt sich das Problem beheben und der schadhafte String löschen. Allerdings gibt es auch Strings, die das WLAN dauerhaft abschalten. Der Sicherheitsforscher Carl Shou konnte beispielsweise mit der SSID "%secretclub%power" die WLAN-Funktion dauerhaft abdrehen. Nur das Einspielen eines Backups ermöglicht dann wieder die Aktivierung des WLANs.

iOS 15: Diese Highlights erwarten das iPhone im September

Nie mit seltsam klingenden WLAN-Namen verbinden

Unabhängig von der Schließung dieser Sicherheitslücke, sollte man von einem Verbinden fremder und offener WLANs absehen. Potentielle Angreifer können so an eine Menge von Informationen gelangen, die nicht in fremde Hände gehören.