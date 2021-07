Umfrage der Woche: Wie wichtig ist Euch Quick-Charging?

Leben wir wirklich in einer Zeit, in der wir nicht mehr warten können, wenn ein Handy eine bis zwei Stunden lädt? Das wollen wir in unserer Umfrage der Woche herausfinden. Denn wir wollen ein für alle Mal klären, wie wichtig Quick-Charging für Euch ist.

Als regelmäßige Leser und Leserinnen unserer Testberichte habt ihr sicher schon gemerkt, dass uns Quick-Charging bei der Bewertung echt wichtig ist. Dabei sind wir immer wieder hin- und hergerissen zwischen einer schnellen Ladezeit und der schnelleren Degeneration von Smartphone-Akkus.

Das vollständige Aufladen des Redmi Note 10 Pro dauert etwa 90 Minuten und ist damit (etwas) langsamer als bei einigen Konkurrenten. Carsten Drees, Xiaomi Note 10 Pro Testbericht

Aber bevor ich mich mit diesem Thema gleich kurz auseinandersetze, möchte ich von Euch wissen, ob Ihr mit der Ladezeit Eures aktuellen Smartphones zufrieden seid.

Seid Ihr mit der Ladezeit Eures Handys zufrieden? Ja

Nein (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wie viel Schnellladeleistung ist für Euch ausreichend?

Vor einem Monat demonstrierte Xiaomi die HyperCharge-Technologie. Dabei handelt es sich um ein neues kabelgebundenes 200-W-Ladesystem, das ein Telefon in nur 8 Minuten von 0 auf 100 % aufladen kann. Für diese Demo verwendete der Hersteller ein speziell modifiziertes Mi 11 Pro und einen 4.000-mAh-Akku.

Während desselben Tests haben wir auch gesehen, dass das Gerät mit einer kabellosen 120-W-Ladeeinrichtung in 15 Minuten vollständig aufgeladen wurde.

Keine Grenzen? Xiaomi lädt das Telefon von 0-100 % in nur 8 Minuten / © Xiaomi

Eine Woche später enthüllte das Unternehmen jedoch den Nebeneffekt des 200-Watt-Ladens von Smartphones: Laut Xiaomi verliert der Akku nach 800 Ladezyklen knapp 20 Prozent seiner Kapazität, was in etwa einer Nutzungsdauer von zwei Jahren entspricht. Nach zwei Jahren würde das im Test verwendete Modell also eine Kapazität von 3.200 mAh statt 4.000 mAh bieten.

Mit einem Ladezustand von 13 % habe ich das Realme 8 5G an die Steckdose angeschlossen. Innerhalb von 35 Minuten war die Batterie halb voll. Die Anzeige zeigte nach 1 Stunde und 20 Minuten 100 % an. Das ist ziemlich langsam im Vergleich zur Konkurrenz und auch zu Realmes eigenem Dart Charge. Benjamin Lucks, Realme 8 5G Testbericht

Im Jahr 2021 demonstrierte Oppo außerdem erfolgreich eine 20-minütige Ladezeit mit einem 4.000-mAh-Akku und einem 125-W-Ladegerät (kabelgebunden). Übrigens kann das Oppo Find X3 Pro bereits mit einer ziemlich erstaunlichen Ladezeit aufwarten: In 10 Minuten lädt das Gerät mit 65 W Leistung von 0 auf 40 %.

Wie Ihr vielleicht bemerkt haben, ist es kein Wunder, dass diese schnellen Ladezeiten mit dem Namen der Hersteller verbunden sind, da diese fast ausschließlich auf proprietäre Ladesysteme setzen. So verwendet Realme beispielsweise das SuperDart-System (65 W), Oppo sein eigenes Super VOOC (65 W) und OnePlus das Warp Charge 30T (30 W) oder 65T (65 W). Samsung, Apple und Google verwenden z. B. den Standard USB-PD, der zwischen 18 und 45 W liegt.

Das Samsung Galaxy A51 bietet eine durchschnittliche Akkulaufzeit [...] Das eigentliche Problem ist aber die Schnellladung, die überhaupt nicht schnell ist. Antoine Engels, Testbericht über das Galaxy A51 (Samsungs meistverkauftes Smartphone des Jahres 2020)

Was schließlich die Ladeleistung betrifft, so mag, wie oben erwähnt, schnelles Laden zwar den Vorteil kürzerer Ladezeiten mit sich bringen. Allerdings wirkt sich das aber auch auf die Lebensdauer der Batterie aus, da permanentes schnelles Laden auf lange Sicht Verschleiß-Probleme verursachen kann.

In diesem Sinne dauert das Aufladen eines Geräts wie des Samsung Galaxy A52 5G mit einem USB-PD-Ladegerät von nur 25 W zwar länger, hat aber seine Vorteile, wenn man es beispielsweise mit dem 50-W-SuperDart-Laden des Realme 8 Pro vergleicht.

Jetzt möchte ich Eure Meinung zu all dem wissen: Wie viel Schnellladeleistung ist für Euch am Ende des Tages ausreichend?

Wie viel Leistung reicht im Jahr 2021 aus? 10 Watt

18 Watt

25 Watt

30 / 33 Watt

40 / 45 Watt

60 / 67 Watt

120 Watt oder höher (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Wie schnell sollten Handys im Jahr 2021 von 0 auf 100 geladen werden?

Inzwischen habt Ihr sicher schon gemerkt, dass schnelle Ladezeiten besonders eine Eigenschaft chinesischer Hersteller ist, oder? Interessant ist, dass in China eine Batterie laut Industriestandards nach 400 Ladezyklen noch mindestens 60 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität behalten sollte.

Dies würde im Grunde auf ein Jahr Nutzungsdauer hinauslaufen, wenn man es mit dem Beispiel vergleicht, das wir oben im Fall von Xiaomi genannt haben. Und, seien wir mal ehrlich, das ist kein wirklich hoher Standard. Außerdem sind die Preise der chinesischen Hersteller meist niedriger als bei Apple, Google, Samsung und Motorola, was einen häufigeren Wechsel des Handys ermöglicht.

Ich vermisse jegliche Art von Schnellladefunktion, die man normalerweise bei Konkurrenz-Smartphones findet. Hinzu kommt, dass Apple erstmals in der Geschichte des iPhone auf einen Ladeadapter in der Verpackung verzichtet. Julia Froolyks, iPhone 12 Pro Testbericht

Nun, unter Berücksichtigung von Faktoren wie dem Preis von Smartphones, der Zeit, die mit demselben Gerät verbracht wird, und natürlich den Anforderungen der modernen Zeit: Wie lange sollte ein Mobiltelefon Eurer Meinung nach im Jahr 2021 brauchen, um von 0 auf 100 % zu laden?

Wie lange sollte ein Handy im Jahr 2021 von 0 auf 100% laden? 1 Stunde

Bis 1,20 Stunden

Bis 1,5 Stunden

Bis 1,45 Stunden

Bis 2 Stunden

Mehr als 2 Stunden ist auch okay (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Ist Schnellladen für Euch wirklich wichtig?

Vor zwei Monaten habe ich das Motorola Moto G30 getestet! Ein Mittelklasse-Handy, das einen 5.000-mAh-Akku mit TurboPower-Technologie bei 20 W bietet. Die Gesamtladezeit des Geräts, d. h. von 0 bis 100 %, beträgt ca. 2h30min.

In Anbetracht der Akkulaufzeit des Geräts – je nach Nutzung des Telefons ist es tatsächlich möglich, das Moto G30 bis zu zwei Tage (oder mehr) zu verwenden, ohne das Telefon an die Steckdose anschließen zu müssen – empfand ich die lange Ladezeit im Alltag als gar nicht mal so schlimm.

5 Minuten in der Steckdose reichten für eine 15-prozentige Aufladung, wobei die halbe Aufladung nur 20 Minuten dauerte, ohne Anzeichen einer abnormalen Erwärmung. Rubens Eishima, Realme 8 Pro Testbericht

Auf der anderen Seite fand ich das schnelle Quick-Charging im OnePlus Nord CE auch richtig cool. Der 4.500-mAh-Akku wurde in unter einer Stunde voll geladen. Wenn ich mich heute zwischen einem Modell und einem anderen entscheiden müsste, das ausschließlich auf der Akkukapazität und der Schnellladetechnik basiert, würde ich mich für das Gerät von OnePlus entscheiden.

Denn am Ende des Tages würde ich wissen, dass es kein Problem wäre, mit einer kurzen Ladezeit eine ausreichende Ladung zu haben, falls ich vergesse, mein Telefon aufzuladen und das Haus verlassen muss.

Aber wie sieht es für Euch aus: Ist schnelles Laden wirklich wichtig? Ist es etwas, das Euch dazu bringt, ein Gerät oder eine Marke einem anderen vorzuziehen? Hier bitte ich Euch zu Eurer Stimme auch noch, Eure ausführliche Meinung im Kommentarbereich unten zu begründen, damit wir das Ergebnis dieser Umfrage besser verstehen können.

Ist Euch Quick-Charging wichtig? Ja, ich tausche Langlebigkeit gerne gegen schnelles Laden ein!

Nein, ich möchte mein Handy lieber länger nutzen und langsam laden. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Seid Ihr am Ende dieser Umfrage glücklich oder traurig über die Ladetechnologie Eures Handys? Wie immer möchte ich mich im Voraus bei allen bedanken, die an unserer Umfrage teilgenommen haben. Ein schönes Wochenende und bis zum Montag, wenn wir diese Umfrage auswerten!