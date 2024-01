Apple iPhone 16 mit 8 GB RAM und schnellerem Wi-Fi?

Obwohl sich das Rampenlicht Anfang 2024 auf Apples kommendes "Apple Vision Pro"-VR/XR-Headset konzentriert, gibt es weiterhin Gerüchte über das iPhone 16. In einem neuen Bericht wird nun dargelegt, was wir von den entscheidenden Änderungen an der Hardware des iPhones der nächsten Generation erwarten können – insbesondere bei den Standardmodellen.