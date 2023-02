Apple iPhone 4 SE: Ersatz für ein Apple iPhone 14 mini?

Next Pit TV

Apple iPhone SE 4 (2024) - Spezifikationen und Design

Was zukünftige Geräte angeht, war die Entwicklung von Apples iPhone SE 4 eine Achterbahnfahrt – zumindest für Experten und Fans. In einer Reihe von Tweets prognostiziert der Leaker und Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple das iPhone SE der vierten Generation bereits im März nächsten Jahres veröffentlichen wird.

Laut Kuo wird das iPhone SE 4 als iPhone-14-Klon nun doch mit minimalen Änderungen erscheinen – praktisch ein Apple iPhone 14 mini. Ein Zeichen dafür, dass die Glaubwürdigkeit des Analysten zunehmend schwindet. Beide werden seinen Angaben zufolge einen identischen 6,1-Zoll-OLED-Bildschirm im Notch-Design haben. Damit wäre man nun auch bei Apple größentechnisch mit einer Diagonale von 6,1 Zoll in der "Kompaktklasse", wie bei dem Samsung Galaxy S23 oder Sony Xperia 5 IV angekommen. Das wäre ein großer Fortschritt gegenüber dem aktuellen iPhone SE (2022), das mit einem 4,7-Zoll-LCD-Bildschirm ausgestattet ist. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob interne Komponenten wie die Kameras, die Batterie und der Prozessor beibehalten werden.

Die Quelle fügte hinzu, dass das iPhone SE 4 mit Apples erstem hauseigenen 5G-Chip ausgeliefert wird und nur auf die Sub-6GHz-Welle statt der schnelleren mmWelle (Millimeter) beschränkt ist. Apple wird den Prozessor einem Praxistest unterziehen, bevor er in zukünftigen iPhone-Modelle eingesetzt wird. Letztendlich will Apple unabhängiger von Qualcomm werden und dessen Basisband-Chips in allen Geräten, einschließlich des iPads und den Smartwatches, einsetzen.

Das OLED Super Retina XDR Display des iPhone 14 hat nicht die 120 Hz Pro Motion Bildwiederholrate. / © NextPit

Abgesehen von den technischen Daten könnte sich auch der Preis des iPhone SE 4 in Anbetracht der kommenden Hardwareverbesserungen ändern. Im Gegensatz dazu kostet das iPhone SE der 3. Generation 549 Euro mit einem mickrigen 64 GB Speicherplatz. Es ist also davon auszugehen, dass Apple den Preis für das iPhone SE der nächsten Generation höher ansetzen wird.

Was glaubt Ihr, wie viel wird das nächste iPhone SE kosten? Würdet Ihr es eher kaufen als das normale iPhone, wenn es deutlich billiger wäre? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.