Google Feature Drop: 9 neue Funktionen für Android und Wear OS

Nicht nur neue Hardware oder Konzept-Smartphones werden auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vorgestellt. Auch Google nimmt an der internationalen Messe teil und kündigt eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen – allgemein bekannt als "Feature Drop" – für die Plattformen Android und Wear OS an.

Google stellt neue Funktionen (Feature Drop) für Android und Wear OS vor.

Die Bearbeitung einer einzelnen Notiz wird jetzt auf dem Android-Startbildschirm als Widget unterstützt.

Fast Pair ermöglicht ein einfaches Verbinden zwischen Chromebooks und Kopfhörern.

Chrome für Android erhält eine 300-prozentige Text-, Bild- und Video-Zoom-Steuerung.