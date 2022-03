Apple iPhone SE (2022) zum Bestpreis bei o2 sichern + 100 Euro sparen

NEXT PIT TV

Apple gilt normalerweise als recht kostspielig. Die SE-Reihe hingegen bietet Apple-Technologie zu einem erschwinglichen Preis an. Für gerade einmal 1 Euro Zuzahlung könnt Ihr Euch so das neue iPhone sichern. Außerdem gibt es noch einen 100 Euro Wechselbonus obendrauf. Schickt Ihr Euer Altgerät ein, könnt Ihr sogar noch mehr sparen.

Affiliate Angebot Apple iPhone SE (2022) Das iPhone 13 SE 2022 mit Wechselbonus bei O2 im Vertrag.

Das iPhone SE (2022) ist der Nachfolger des erfolgreichen iPhone SE der zweiten Generation. Mit einem A15-Chip, der auch im iPhone 13 Verwendung findet, wartet das Gerät mit sehr viel Power auf. Eine 12 Megapixel Frontkamera sorgt für gewohnt gute Selfie-Aufnahmen und innerhalb von 30 Minuten könnt Ihr das Smartphone von 0 % auf 50 % aufladen.

Der O 2 Free M mit dem iPhone SE (2022) im Tarif-Check

Ihr erhaltet das Budget-Smartphone bei O 2 mit dem 5G-fähigen Free M Vertrag. Damit könnt Ihr das günstigste 5G-iPhone in vollem Umfang nutzen. Gleichzeitig erhaltet Ihr ein Datenvolumen von 20 GB und eine Allnet-Flat im sehr guten Netz des Anbieters. Dabei zahlt Ihr gerade einmal 1 Euro für das Smartphone und 39,99 Euro Bereitstellungsgebühr.

Hinzu kommen monatlich 39,99 Euro für das Gesamtpaket. O 2 schenkt Euch zudem einen 100 Euro Wechselbonus, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitnehmt und bis zu 500 Euro für Euer Altgerät. Schauen wir uns den Deal einmal genauer an.

O 2 Free M im Check Eigenschaft O 2 Free M mit iPhone SE (2022) Monatspreis 39,99 Euro Einmalzahlung Handy 1 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Datenvolumen pro Monat 20 Gigabyte LTE / 5G-Speed bis zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat Ja, Allnet EU-Roaming inklusive? Ja, Inlandskonditionen auch im Ausland Laufzeit (Minimum) 24 Monate Versandkosten 4,99 Euro Wechselbonus Ja, 100 Euro Gesamtpreis 905,75 Euro Preis für den Vertrag 719,76 Euro Bestes Angebot für iPhone SE (2022) 519 Euro Ersparnis 329,01 Euro Zum Angebot

Der Vertrag kostet Euch normalerweise bereits 719,76 Euro. Mit dem Smartphone zahlt Ihr nach 24 Monaten 905,75 Euro. Ihr zahlt also effektiv 185,99 Euro für das iPhone SE (2022) und zahlt somit gerade einmal 13,71 Euro pro Monat für das Budget-Smartphone. Wenn Ihr noch mehr sparen möchtet, könnt Ihr darüber hinaus bis zu 500 Euro sparen, wenn Ihr Euer Altgerät in Zahlung gebt. Der Wechselbonus wird übrigens auf Eure monatlichen Kosten gerechnet. So bekommt Ihr 5 Euro erlassen und das für 20 Monate.

Insgesamt sichert Ihr Euch das neueste Apple-Smartphone zu einem wirklich guten Preis mit einem sehr guten Vertrag. Seid Ihr also auf der Suche nach einem neuen iOS-Gerät, könnte sich ein Blick in das Angebot durchaus lohnen!

Was haltet Ihr vom Angebot für das iPhone SE (2022)? Denkt Ihr, dass das Smartphone eine gute Alternative zu anderen Midrangern bietet? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!