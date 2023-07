Apple Vision Pro: macOS wird dreidimensional

Apple hat zwar bereits die Vision Pro als eigenständiges MR/VR-Headset mit seinem eigenen Betriebssystem visionOS vorgestellt, aber das hält das Unternehmen aus Cupertino nicht davon ab, auch die Reality-Version seiner anderen Plattform zu planen. In einem neuen Patent hat Apple einen Blick darauf geworfen, wie das zukünftige macOS für das MacBook mithilfe einer VR-Reality-Brille oder einem All-in-One-Headset in 3D skaliert werden könnte.

Wie ein 3D-macOS in der MR/VR-Welt aussehen könnte

Eine der einzigartigen Funktionen des visionOS ist das "Mac Virtual Display", das die Vision Pro als immersives Display nutzt und den Nutzern ermöglicht, die aktuelle macOS-Oberfläche (Sonoma) in den verfügbaren Raum zu erweitern. Außerdem ist es möglich, eine eigene Umgebung zu schaffen, z. B. indem man die Landschaft dahinter verändert. Apple hat offenbar eine andere und bessere Variante für das zukünftige macOS im Sinn.

In dem neuen Antrag, den "Patently Apple" entdeckt hat, stellt sich das Unternehmen das Betriebssystem in einer 3D-Ansicht mit zusätzlicher Visualisierung und durch das Überblenden von Objekten in der Umgebung vor. So kann unter anderem ein physischer Schrank zu einem Medium werden, in dem Ihr Eure Dateien und Dokumente aufbewahrt. Zudem könnt Ihr für jede Aktion einen visuellen Effekt sehen, z. B. einen geöffneten Ordner, nachdem Ihr ihn geöffnet habt.

Ein neues Apple-Patent zeigt das Konzept einer 3D-macOS-Version mit einer Oberfläche, die sich an die Umgebung anpasst. / © Patently Apple

Das Gleiche gilt für andere Objekte in der Umgebung, wie z. B. den Schreibtisch, der das macOS-Dock mit den angehefteten Symbolen zusammen mit den gestapelten Programmen und Dokumenten beherbergt. Außerdem kann der Nutzer das Fenster im Hintergrund schweben lassen und es je nach Vorliebe mit Gesten anpassen und irgendwo im sichtbaren Bereich neu positionieren.

Das Patent ist eigentlich eine Aktualisierung des alten Entwurfes, das der iPhone-Hersteller vor mehr als zehn Jahren eingereicht hat. Es ist möglich, dass es sich um eine verbesserte Version der "Mac Virtual Display"-Funktion des visionOS handelt, die wir wahrscheinlich in naher Zukunft sehen werden.

Was haltet Ihr von diesem 3D macOS? Wird es ein besseres Erlebnis sein als auf eurem MacBook? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren mit.