Bekommen die Apple-Display-Monitore der nächsten Generation einen Standby-Mode?

Apple hat mit iOS 17 den Standby-Modus eingeführt, der ein iPhone in ein Mini-Smart-Display verwandelt. Es stellt sich heraus, dass Apple sich darauf vorbereiten könnte, diese Funktion in seine größeren Mac-Displays einzubauen und ähnliche Funktionen wie das Projizieren nützlicher Widgets im Leerlauf oder im Energiesparmodus zu ermöglichen.

Standby-Modus für Mac-Displays

Der Bloomberg-Redakteur Mark Gurman berichtete letztes Jahr erstmals, dass Apple einen Nachfolger für das 27 Zoll große Studio Display und das 32 Zoll große Pro Display XDR entwickelt, die derzeit als eigenständige externe Monitore für Mac-Computer und MacBooks angeboten werden. Dieses Premium-Mac-Zubehör wird voraussichtlich 2024 auf den Markt kommen.

In seinem letzten "Power On"-Newsletter spekulierte Gurman, dass der iPhone-Hersteller plant, den Standby-Modus in dieses noch unangekündigte Display einzubauen. Er erwähnte, dass dies später Smart Home ähnliche Funktionen ermöglichen wird, praktisch wie der Standby-Mode in iOS 17, den das iPhone nutzt, um Widgets und Informationen zu projizieren.

Ihr könnt Euch also vorstellen, dass die Live-Ergebnisse Eurer Lieblingssportarten in Echtzeit zusammen mit der Wettervorhersage und dem Kalender aktualisiert werden, wenn auch in einem viel komfortableren Display. Gleichzeitig klingt die Idee, einen Monitor im Wohnzimmer aufzuhängen, nur um kuratierte Inhalte anzuzeigen, sehr interessant.

Die neue Standby-Modus-Funktion von iOS 17, die das iPhone in ein intelligentes Display verwandelt. / © nextpit

Dieselbe Quelle fügte hinzu, dass der Standby-Modus auf Apples externen Monitoren aktiviert wird, wenn sich der Mac oder das MacBook im Energiesparmodus oder im Leerlauf befindet. Dies steht im krassen Gegensatz zur iOS 17 Version, die nur aktiviert wird, wenn das iPhone aufgeladen oder an einem Ladepad angedockt ist.

Es ist noch unklar, ob dieser Modus auch in den aktuellen Apple Studio und Pro Displays enthalten sein wird. Außerdem eröffnet die neue Funktion die Möglichkeit, dass Cupertino sein externes Display endlich mit Touch-Funktionen ausstattet, auch wenn es bisher noch keine Neuigkeiten dazu gibt, die diesen Gedanken unterstützen. Neben dem Mac und iOS ist das iPadOS ein weiteres Ökosystem, in dem der Standby-Modus in Zukunft höchstwahrscheinlich Einzug halten wird.

Glaubt Ihr, dass der Standby-Modus ein praktisches Feature auf einem Mac-Display sein wird? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.