Apple Reality Pro: Kann Apples XR-Headset 3D-Video ermöglichen?

Apple Reality Pro soll realistisches 3D beim Betrachten eines Videos ermöglichen

Das Patent wurde erneut von "Patently Apple" entdeckt und beschreibt das immersive Videostreaming durch ein Apple HMD (Head Mounted Device). Das Gerät kann in unterschiedlichen Bauweisen realisiert werden. Als mögliche Beispiele werden ein Mixed-Reality-Headset, eine intelligente Apple-Brille (Apple Glass), ein tragbares holografisches Display oder eine Kombination all dieser genannten Geräte genannt. Kurz um die kolportierte Apple Reality One, beziehungsweise Apple Reality Pro.

Obwohl das Patent im Hinblick auf die aktuellen Fähigkeiten von VR/XR-Brillen wie der Meta Quest Pro einfach klingt, ist der interessante Teil die Verwendung eines "Viewports". Wie in der Dokumentation beschrieben, projiziert die Methode oder das System nur einen ausgewählten Teil des Videoinhalts in eine weitläufige Umgebung (z. B. eine Kugel), während es die Position und Ausrichtung des Nutzers einschließlich der Kopf- und Augenbewegungen überlagert.

Wenn der Kopf verfolgt oder die Position des Nutzers erkannt wird, kann das Sichtfenster an die entsprechenden visuellen Daten anpasst werden. Insbesondere werden Änderungen der Augen oder der Kopfrichtung kontinuierlich in die virtuelle Umgebung übertragen. Wie bereits erwähnt, kann der Nutzer sein Sichtfenster aber auch über physische Bedienelemente anpassen.

Apples Patent für immersives Videostreaming nutzt Viewport. / © Patently Apple

Das naheliegendste Beispiel dafür ist vielleicht eine erweiterte Realitätswelt oder ein räumliches Video. Jede Veränderung des Blicks oder der Kopfbewegung wird reflektiert und gibt einem den Eindruck, dass man sich in dem Film oder der Serie befindet. In etwa vergleichbar mit einem 360-Grad-Raumklang.

Augensteuerung durch fortschrittliche Eye-Tracking-Technologie

Zusätzlich zu diesem realistischen Videostreaming arbeitet Apple auch daran, seine Headsets und Brillen mit fortschrittlichem Eye- und Head-Tracking auszustatten. Die Technologie soll es dem User ermöglichen, virtuelle Inhalte durch den Blick zu steuern. Es ist jedoch noch nicht bestätigt, dass all diese Funktionen mit Apples Reality Pro ausgeliefert werden. Eye- und Face-Tracking sind bereits Bestandteile der Meta Quest Pro und optional der HTC Vive XR Elite (zum Hands-on). Beide Standalone-VR-Brillen wurden bereits schon von uns angetestet.

Was haltet Ihr davon, euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie mit einem XR-Wearable in der virtuellen Realität anzuschauen? Glaubt Ihr, dass es deutlich immersiver sein wird? Lass uns Eure Meinung im Kommentarbereich wissen.