Apple Watch 3 für 169 Euro bei Aldi: Ist das Angebot wirklich gut?

Eine Apple Watch 3 für 169 Euro?! Aldi Süd hat ab dem 27. Januar 2022 ein solches Angebot auf Lager. Allerdings wird bei genauerem Hinsehen klar, warum der Preis so gering ist. Es handelt sich um eine generalüberholte Version der Apple Watch. Das ist natürlich nichts schlechtes, allerdings sollte vor dem Kauf klar sein, was es damit auf sich hat. NextPit verrät Euch alle Details zum Angebot und verrät, ob sich der Deal lohnt.

Aldi Süd bietet eine der besten Smartwatches der letzten Jahre, die Apple Watch Series 3, ab der nächsten Woche für 169 Euro an! Auf den ersten Blick ein wirklich guter Preis. Es handelt sich hierbei allerdings um ein Refurbished-Produkt, was man direkt am Firmenlogo von Renewd erkennen kann.

Zur Angebotsseite bei Aldi Süd

Die niederländische Firma RENEWD bereitet Apple-Produkte auf und prüft, ob diese technisch einwandfrei sind. Im Anschluss werden die Geräte an Discounter wie Aldi geliefert und weiterverkauft. Dabei erhält das Gerät eine neue zweijährige Garantie und die professionelle Überholung beugt Fehlern wie zu schwachen Akkus oder Hardware-Fehlern vor.

Das Problem: Beim aktuellen Angebot von Aldi gibt es leider keine Informationen zum Zustand der Uhren. Selbst der Markenname wurde von Apple zu RENEWD geändert.

Das Angebot findet Ihr auf der Website von Aldi Süd! / © Aldi Süd

Lohnt sich der Kauf der RENEWD Watch Series 3 bei Aldi?

Die 38mm-Version der Smartwatch ist das einzige Modell, das Ihr bei Aldi kaufen könnt. Schauen wir auf die Neupreise für die Uhr im Netz, dann wird schnell klar, dass Ihr für ein komplett neues Modell gar nicht so viel draufzahlen müsst. Das beste Angebot gibt es beim Onlinehändler "Alza" und hier zahlt Ihr 199 Euro.

Selbst die größeren Modelle sind bei anderen Händlern zu einem günstigen Preis erhältlich. So verlangt der Anbieter Refurbishedstore für eine generalüberholte 42mm-Variante ebenfalls 199 Euro und gibt dabei zudem den Zustand der Uhr an. Im Folgenden findet Ihr die beiden Angebote noch einmal.

Beim Preisvergleich wird schnell klar, dass das Angebot von Aldi nichts besonderes ist. RENEWD gibt zwar an, nur Originalteile für die immer noch aktuelle Apple Watch Series 3 zu verwenden, allerdings finden sich auf keiner der beiden Seiten Informationen zum Zustand der Smartwatches. Wenn Ihr allerdings auf Aldi vertraut und Ihr der Umwelt einen gefallen tun wollt, dann ist der Aldi-Deal zumindest der günstigste, den es momentan im Web zu finden gibt.

Keine Lust auf Refurbished? Hier sind aktuelle Angebote zur Apple Watch!

Wenn Euch das Angebot von Aldi zu riskant ist oder Ihr lieber eine neue Smartwatch möchtet, haben wir hier die neuesten Angebote für Euch! Im Preisvergleich findet Ihr nicht nur die aktuellsten Angebote zu neuen Modellen, sondern auch noch dazu in allen Größen und Farben.

Wenn Ihr lieber ein neueres Modell möchtet, dann schaut doch am besten mal auf unseren Vergleichsartikel zur Apple Watch! Außerdem haben wir die Apple Watch Series 7 für Euch getestet. Darüber hinaus fängt die Gerüchteküche rund um die Apple Watch Series 8 schon an zu brodeln. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, ist eine Outdoor-Variante der Apple Watch nicht auszuschließen. Mehr dazu, findet Ihr im verlinkten Artikel!

Was denkt Ihr von generalüberholten Produkten? Ist ein solches Angebot interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!