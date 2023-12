Asus ROG Phone 8 Pro: Design und leistungsstarke Spezifikationen geleakt

Asus hat bestätigt, dass das Republic of Gamers (ROG) Phone 8 und das ROG Phone 8 Pro am 8. Januar auf der CES in Las Vegas vorgestellt werden, aber Details zu den Gaming-Smartphones bleiben Gerüchte. Bis jetzt – denn neben den offiziellen Marketingbildern sind auch die vollständigen Spezifikationen des Duos durchgesickert.

