Apple iPhone 16 kann 3D-Videos für die Apple Vision Pro erstellen

Anfang des Jahres wurde gemunkelt, dass das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus eine doppelte Rückkamera in einer vertikalen Anordnung wie beim iPhone 12 haben würden. Obwohl es sich dabei um eine kleine Designänderung handelt, scheint es einen wichtigen Grund für die Anordnung dieser Sensoren zu geben. Das zeigen die von MacRumors veröffentlichten iPhone-16-Mockups, die auf einem internen Prototypen und Details aus Leaks beruhen.

Bei näherer Betrachtung scheint das iPhone 16 eine kleine Iteration des iPhone 15 zu sein, denn es hat die gleiche Dynamic Island Aussparung auf der Vorderseite, die von einem Metallrahmen mit leichten Abschrägungen an den Kanten umhüllt wird. Die Rückseite wird mit einer mattierten Glasoberfläche, die die Dual-Kamera beherbergt, gleich bleiben.

Räumliche Videoaufnahme auf der gesamten Apple-iPhone-16-Serie

In den Kommentaren tauchte ein interessantes Gerücht über das aktualisierte Objektiv-Design auf, das den Weg dafür ebnet, dass das iPhone-16-Duo ähnlich wie das iPhone 15 Pro (Test) und das iPhone 15 Pro Max (Test) 3D, beziehungsweise räumliche Videos aufnehmen kann. Die aufgenommenen Videos können dann mit dem für nächstes Jahr erwarteten Mixed-Reality-Headset, der Apple Vision Pro angesehen werden.

Aus technischer Sicht erfordert die Aufnahme von Apples räumlichen Videos, dass sich das iPhone im Querformat befindet und der Tiefeneffekt nur über gleichmäßig verteilte Sensoren in vertikaler oder horizontaler Anordnung möglich ist. Daher können wir nur bestätigen, dass die Entscheidung des iPhone-Herstellers, die Position der beiden rückwärtigen Kameras zu verschieben, nicht nur aus ästhetischen Gründen getroffen wurde.

Ein Mockup des iPhone 16 von Apple zeigt eine vertikale Dual-Kamera auf der Rückseite und einen Action Button auf der rechten Seite. / © MacRumors

Außerdem kursiert das Gerücht, dass Apple eine neue "Aufnahmetaste" für das iPhone 16 testet, bei der es sich um eine kapazitive Taste handeln soll. Es gibt keine konkreten Hinweise darauf, wie die physische Steuerung funktionieren soll, aber wahrscheinlich handelt es sich um eine Tastenkombination für die Kamera oder für gerüchteweise generative KI-Funktionen.

Abgesehen von der sogenannten "Aufnahmetaste" zeigen die Renderings, dass das Apple iPhone 16 mit der gleichen Aktionstaste ausgestattet ist, wie das iPhone 15 Pro. Es ist jedoch möglich, dass diese programmierbare Aktionstaste mit kapazitiver Technologie ausgestattet ist, anstatt eine physische Komponente zu verwenden.

Was denkt Ihr über das aktualisierte Design des iPhone 16 von Apple? Glaubt Ihr, dass das Unternehmen aus Cupertino die räumliche Videoaufnahme in die nächste iPhone-Generation integrieren wird? Teilt uns Eure Antworten gern unten in den Kommentaren mit.