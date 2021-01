Ausfall bei Signal: Probleme behoben, doch erste Zweifel bleiben

Nach Angaben von Signal wurde der Ausfall durch einen großen Zustrom an Nutzern verursacht. Der beliebte Twitter-Account von Signal – der den größten Teil der letzten Woche damit verbrachte, WhatsApp zu trollen – war während des Ausfalls in der Defensive. Dabei wurden regelmäßig Updates gepostet, die zeigten, dass Signals kleines Team von Ingenieuren Überstunden machte, um das Problem zu beheben.

Signal is experiencing technical difficulties. We are working hard to restore service as quickly as possible. — Signal (@signalapp) January 15, 2021

Ein weiterer Nebeneffekt des Ausfalls war, dass viele Nutzer von Problemen mit ihren Chats berichteten. Während einige Nutzer eine "Bad Encrypted"-Meldung erhielten, gab es andere, die ihre älteren Nachrichten nicht sehen konnten.

As an unfortunate side effect of this outage, users might see errors in some of their chats. This does *not* affect your chat's security, but you may have missed a message from that contact. The next Signal app updates will fix this automatically. Here's what you can do now... — Signal (@signalapp) January 17, 2021

Signal verschickte zusätzliche Tweets, um den Leuten dabei zu helfen, die Probleme möglichst schnell zu beheben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts waren die Signal-Server wieder online und funktionierten einwandfrei.

Signal is back! Like an underdog going through a training montage, we’ve learned a lot since yesterday — and we did it together. Thanks to the millions of new Signal users around the world for your patience. Your capacity for understanding inspired us while we expanded capacity. pic.twitter.com/cRNV8kVtdF — Signal (@signalapp) January 17, 2021

Ein Fall von zu viel Ruhm in zu wenig Zeit?

Signal war, zusammen mit Telegram, der größte Nutznießer der großen Abwanderung vieler Nutzer hin zu einer WhatsApp-Alternative in der letzten Woche. Das "Problem" begann damit, dass das zu Facebook gehörende WhatsApp seine Datenschutzrichtlinien änderte. Gemäß den Bedingungen der aktualisierten Richtlinie soll es einen gewissen Datenaustausch zwischen WhatsApp und Facebook geben. WhatsApp entfernte außerdem die berühmte Zeile "Privacy is in our DNA" aus seinen Geschäftsbedingungen - und löste damit Befürchtungen bezüglich einer kompletten "Übernahme" durch Facebook aus.

WhatsApp wurde daraufhin von Menschen auf der ganzen Welt kritisiert und erntete sogar einen Kommentar von Elon Musk, der den Leuten vorschlug, Signal als Alternative zu nutzen. Dies war ein Hauptgrund dafür, dass Signal eine Popularität erreichte, die es vorher nicht hatte – vor allem in asiatischen Ländern, wo WhatsApp zwar weiterhin die Oberhand hat, Telegram aber als de-facto WhatsApp-Alternative gesehen wird. Während Telegram auch eine große Anzahl neuer Nutzer erhielt, war es aber Signal, die in den vergangenen Wochen mehr Schlagzeilen machten – vielleicht wegen der glücklichen Erwähnung Elon Musks.

Neue Entwicklungen im WhatsApp-Facebook-Fiasko

Am wichtigsten ist dabei die Tatsache, dass WhatsApp sich entschieden hat, die neuen Datenschutzrichtlinien vorerst nicht zu implementieren und deren Umsetzung um einige Monate zu verschieben. Das Unternehmen hat außerdem klargestellt, dass die Konten derjenigen, die den neuen Datenschutzrichtlinie nicht zugestimmt haben, nicht gelöscht werden.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May - https://t.co/H3DeSS0QfO — WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021

In Indien, wo WhatsApp mehr als 450 Millionen Nutzer hat, wurden sogar ganzseitige Anzeigen geschaltet, die den Leuten versicherten, dass ihre Daten nicht mit Facebook geteilt werden.

Wie auch immer, was denkt Ihr über diese ganze Diskussion um Datenschutz und um die Weitergabe von Daten? Wenn Ihr WhatsApp-Nutzer seid: Ist Telegram oder Signal die Alternative Eurer Wahl? Wart Ihr vom Ausfall von Signal betroffen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel erschien zuerst auf NextPit.com und wurde von Rahul Srinivas veröffentlicht. Anschließend wurde der Artikel maschinell übersetzt und von Benjamin Lucks redaktionell überarbeitet.