HMD hat seine Geräte und Smartphones mit nostalgischen Designs und Akzenten versehen. Nach dem HMD Skyline, dessen Design an die Lumia-Serie von Nokia angelehnt ist, wird das Unternehmen nun ein von Barbie inspiriertes Telefon herausbringen. Das kommende Gerät wurde anscheinend durch eine Zertifizierungsagentur enthüllt und zeigt die verspielte Oberfläche und das Design.

HMD hat bereits bestätigt, wann das Barbie-Handy auf den Markt kommen wird. Außerdem wurde das Gerät angeteasert, das in Zusammenarbeit mit Mattel einen leuchtend rosa Akzent auf dem Cover hat. Auf der chinesischen TENAA wurden nun Nahaufnahmen des Barbie-Handys veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass es nicht nur in China, sondern auch weltweit auf den Markt kommen wird.

Viel Rosa auf dem Barbie-Handy von HMD

Die Auflistung zeigt auch, dass das HMD-Barbie-Handy eher ein Feature Phone als ein Smartphone sein wird. Es wurde in einem Clamshell-Formfaktor vorgestellt und nicht als Ziegelstein oder Platte, wie viele der aktuellen Feature Phones von HMD.

Außerdem ist in die Außenhülle des Geräts ein 1,17-Zoll-LCD-Bildschirm eingebaut, mit dem du Benachrichtigungen und Statusmeldungen abrufen kannst, ohne es aufklappen zu müssen. In das Glas, das das Display abdeckt, ist auch eine archaische 0,3 MP-Kamera mit LED-Blitz integriert, die auf einem rosafarbenen Gehäuse sitzt. Auf der anderen Hälfte ist die Rückseite mit Barbie- und HMD-Logos bedruckt.

Das Barbie-Handy von HMD hat eine aufklappbare Form und ist in Barbie-Pink gehalten. / © TENAA

Das zweifarbige Rosa erstreckt sich auch auf das Scharnier und die internen Komponenten. Wie Ihr sehrt, gibt es eine physische T9-Tastatur, während ein D-Pad und Tasten unter dem 2,8-Zoll-Hauptdisplay auf der Oberseite angebracht sind.

Wie alle Feature Phones von HMD verfügt auch das Barbie Phone über einen herausnehmbaren Akku auf der Rückseite der unteren Gehäusehälfte. Außerdem wird es Dual-SIM und eine microSD-Karte zur Speichererweiterung unterstützen.

Technische Daten des HMD-Barbie-Handys

In der gleichen Auflistung wird das HMD Barbie Phone mit einem 1 GHz Single-Core-Prozessor, 64 MB RAM, 128 MB On-Board-Speicher und einer Akkukapazität von 1.450 mAh aufgeführt. Das neue Klapphandy misst im zusammengeklappten Zustand 108 × 55 × 18,9 mm und wiegt 123 Gramm. Was die Konnektivität angeht, so verfügt es über einen USB-Anschluss, Bluetooth und 4G LTE.

HMD hat sich noch nicht offiziell dazu geäußert, wie das Barbie-Handy heißen wird und wie viel es kosten wird. Das finnische Unternehmen hat für den 28. August ein Launch-Event angesetzt.

Gehört Ihr auch zu den Barbie-Fans, die sich das HMD Barbie-Handy holen werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.