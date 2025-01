Der Discounter Aldi ist insbesondere mit Blick auf seinen Onlineshop schon lange nicht mehr nur für preiswerte Lebensmittel und Co. eine gute Anlaufstelle. Auch im Technik-Bereich kann man hier immer wieder Top-Angebote entdecken, etwa für Balkonkraftwerke. In diesem Artikel hier geht's jedoch um ein deutlich kleineres und ebenso günstigeres Gadget: das Xiaomi Smart Band 7 Pro. Diese Smartwatch ist bei Aldi noch für kurze Zeit mit 52 Prozent Rabatt erhältlich.

Alle Infos zum Xiaomi Smart Band 7 Pro

Ohne Armband bringt das Fitnessarmband nur rund 20 Gramm auf die Waage und ist damit ein echtes Leichtgewicht. Der rückseitig verbaute Sensor ermöglicht es Euch, Eure Herzfrequenz kontinuierlich zu überwachen. Zudem könnt Ihr jederzeit den Sauerstoffgehalt im Blut (SpO2) messen. Ein umfassendes Gesundheitstracking für Frauen sowie ein Stresslevel-Tracker sind ebenfalls integriert. Wenn Ihr das Xiaomi Smart Band 7 Pro nachts am Handgelenk lasst, könnt Ihr zusätzlich Euren Schlaf analysieren. GPS und diverse Sportmodi sind ebenso mit an Bord. Dieser Funktionsumfang zählte in unserem Test übrigens auch zu den Highlights und sorgte für die gute Bewertung von 4/5 Sternen.

Das Wearable ist dabei mit allen Android-Smartphones kompatibel, auf denen mindestens Android 6.0 läuft. Auch iPhones lassen sich mit dem Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro koppeln, solange mindestens iOS 12 installiert ist. Besonders praktisch: Dank Wasserdichtigkeit (5 ATM) könnt Ihr die Smartwatch sogar beim Schwimmen tragen. Für heiße Duschen oder den Einsatz in der Sauna rät der Hersteller jedoch von einer Nutzung ab.

Aldi reduziert den Preis – doch nur noch kurze Zeit!

In unserem Test des Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro zählte der recht hohe Preis von knapp 100 Euro hingegen noch zu den Hauptkritikpunkten. Doch Aldi reduziert diesen jetzt ja um die erwähnten 52 Prozent und verkauft das Fitness-Armband somit für nur noch 47,99 Euro – zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Und für diesen Preis können wir es Euch echt absolut empfehlen! Zur ganzen Wahrheit gehört jedoch auch, dass es im Netz durchaus minimal günstigere Angebote gibt – allerdings nur bei Drittanbietern und mit arg begrenzten Stückzahlen, wie etwa hier bei Amazon.

Aber Achtung: Das Angebot gilt nur für kurze Zeit, denn der Verkauf endet bereits am Donnerstag um 23:59 Uhr. Falls Ihr die Uhr lieber in Raten bezahlen möchtet, könnt Ihr dies über Klarna tun und das Gerät in drei zinsfreien Raten abbezahlen.

Was haltet Ihr von der Smartwatch und möchtet Ihr in Zukunft über weitere Aldi-Angebote informiert werden? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!