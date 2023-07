Dangbei Mars im Test: Ein smarter Beamer trotzt dem Sonnenschein

Auf der Suche nach einem smarten Beamer für das Heimkino? Dann müsst Ihr nicht auf die Vorteile der DLP-Technologie verzichten. Denn Dangbei bietet mit dem Mars einen leuchtstarken Full-HD-Beamer mit langer Lebensdauer und vielen smarten Features an. Welche Nachteile wir im nextpit-Test dennoch feststellen mussten, wird nachfolgend direkt in Euer Kleinhirn gebeamt.

Wo wir schon bei Fingerabdrücken sind: Dangbei verbaut nur einen touch-kapazitiven Knopf auf der Oberseite, der den Beamer an- und ausschaltet. Die Bedienung ist etwas fummelig und bringt Euch bei der Nutzung nicht wirklich weiter. Denn dadurch könnt Ihr nicht am Gerät selbst auf eine Quelle oder einen Inhalt im Betriebssystem wechseln. Hier hätte ich mir zumindest einen Knopf zum Wechseln der Quelle gewünscht.

Während sich der kleine Bruder des Dangbei Mars, der ebenfalls von uns getestete Dangbei Neo , sich mit einem kompakten Gehäuse auch zum Mitnehmen eignet, will sich der Mars einen festen Platz in Eurem Heimkino sichern. Während die ausladenden Maße im Alltag nicht wirklich stören, ist das hohe Gewicht ein größeres Problem. Das liegt daran, dass der Mars nicht mit verstellbaren Standfüßen ausgestattet ist.

Bildqualität und Auto-Arretierung

Der Dangbei Mars löst Inhalte maximal in Full-HD auf und bietet eine maximale Helligkeit von 2.100 ANSI-Lumen. Hierfür kombiniert der Hersteller die DLP-Projektionstechnologie mit einer Laser-Leuchteinheit. Hinzu kommt eine HDR-10-Zertifizierung, eine automatische Helligkeitsregulierung und eine clevere Auto-Arretierungstechnologie über einen ToF-Sensor inklusive Kamera.

Gefällt:

Sehr gute Helligkeit, auch tagsüber

Lange Lebensdauer von 30.000 Stunden

Sehr gute Auto-Arretierung

Gefällt nicht:

4K-Auflösung bleibt Pro-Modell vorbehalten

Kein optischer Zoom

Okay, klären wir den Kauderwelsch aus der Einleitung einmal auf. Die DLP-Projektionstechnologie kommt in vielen modernen (Mini-)Beamern zum Einsatz und sorgt meist für eine kompaktere Bauweise. Im Falle des Dangbei Mars hingegen entfällt dieser Vorteil, übrig bleibt eine eine gute Farbwiedergabe, die sogar für eine HDR-Zertifizierung reicht sowie eine lange Lebensdauer. In Kombination mit der Laser-Leuchteinheit gibt Dangbei 30.000 Stunden an.

Dank eines ToF-Sensors arretiert sich der Beamer selbst. / © nextpit

Tatsächlich beeindruckend ist die hohe Helligkeit, die Dangbei mit 2.100 ANSI-Lumen angibt. Diese stellt der Beamer automatisch ein, sie lässt sich aber auch in den Bildeinstellungen manuell anpassen. Im Testzeitraum habe ich den Beamer auf einer Leinwand an einem hellen Sonnentag genutzt und zusätzlich das Licht angeschaltet. Die Inhalte ließen sich perfekt erkennen und auch die Kontraste waren bei maximaler Helligkeit sehr gut. Hier kauft Ihr einen Beamer, der sich definitiv auch tagsüber nutzen lässt.

Gleichzeitig fällt der Mars im Betrieb durch seine Unauffälligkeit auf. Denn selbst stummgeschaltet lassen sich die Lüfter des Beamers kaum wahrnehmen. Hier kommt dem Beamer das große Gehäuse zugute, wodurch der Hersteller größerer Lüfter installieren kann, die sich dafür langsamer drehen.

Doch die DLP-Technologie hat auch Nachteile. Denn auf einen optischen Zoom, in derartigen Projektoren eher selten zu finden, müsst Ihr verzichten. Stattdessen gibt es einen digitalen Zoom, der das angezeigte Bild aber nur verkleinern kann, was natürlich auf Kosten der Auflösung geht. Dementsprechend empfiehlt es sich, die Bildgröße über den Abstand zur Wand anzupassen. Der Autofokus erlaubt hier zwischen 60" und 180", also umgerechnet 1,52m und ordentliche 4,5m.

Stichwort Autofokus: Erfreulicherweise verbaut Dangbei im Mars einen ToF-Sensor, eine Kamera sowie weitere Sensoren für die Auto-Arretierung des Beamerbildes. Auf Eurer Wand erscheinen einige Muster und Kästchen, an diesen kann der Beamer die benötigten Einstellungen für den Fokus und für die Trapezkorrektur erkennen. Das ist wirklich komfortabel und funktioniert besser als etwa dem Samsung Freestyle, den ich einst getestet habe.

Die Helligkeit reicht für Filmeschauen bei Tageslicht aus. / © nextpit

An dieser Stelle relevant: Das Modell "Mars" hat noch einen größeren Bruder, den Mars Pro. Nur das Pro-Modell unterstützt 4K-Auflösungen, beim Basis-Modell müsst Ihr Euch mit Full-HD zufriedengeben. Über eine Google-Suche ist das kleine Modell schwer zu finden, da Euch immer das Pro-Modell angezeigt wird. Neben der höheren Auflösung bietet das Pro-Modell auch einen 3,5-mm-Klinkenanschluss. Die Helligkeit wirkt im Datenblatt auf den ersten Blick auch höher, allerdings nutzt Dangbei in seiner Vergleichstabelle verschiedene Einheiten – ANSI-Lumen und ISO-Lumen. Vermutlich ist die genutzte Leuchteinheit also ein- und dieselbe, es wird lediglich ein anderer Bildsensor verbaut.