Start um 18 Uhr: Xiaomi stellt deutsche Preise der Xiaomi-12-Serie vor

Xiaomi hat am 15. März um 13 Uhr die neuen Modelle der Xiaomi-12-Serie vorgestellt! Die Preise für den deutschen Markt blieben dabei jedoch aus, weshalb der Hersteller am selben Tag um 18 Uhr einen zweiten Live-Stream startet. In diesem Artikel verraten wir Euch, wie Ihr auch die zweite Vorstellung verfolgen könnt.

Mit der Vorstellung der Xiaomi-12-Serie sorgte Xiaomi am 15. März für Aufregung im Netz! In einem globalen Live-Stream gab es neben den technischen Daten, die ohnehin schon durch den China-Launch bekannt waren, auch die globalen Preise. Demnach startet Xiaomi mit dem günstigsten Modell Xiaomi 12X für 649 US-Dollar und verkauft die teureren Modelle für 749 US-Dollar sowie 999 Dollar.

Wie teuer die Smartphones in Deutschland sind, ist bisher noch unklar. Denn Xiaomi veranstaltet am Abend des selben Tages einen zweiten Live-Stream, um die Handys für die deutsche Community noch einmal separat vorzustellen. Hier erfahren wir die deutschen Preise und wissen über alle Verfügbarkeiten und Kaufmöglichkeiten Bescheid.

Längere Updates und erweiterter Garantieplan

Was wir aber schon aus dem globalen Launch wissen, ist dass Xiaomi die Update-Gewährleistung der Smartphones noch einmal verbessert hat. Denn die Xiaomi-12-Serie kommt mit Android 12 auf den Markt und erhält ausgehend davon drei weitere Android-Versionen sowie vier Jahre Sicherheits-Updates. Darüber hinaus kündigte der Hersteller einen spannenden Garantieplan an.

So viel wissen wir schon: So sehen die neuen Smartphones aus! / © Xiaomi

So soll es weltweit möglich sein, Displayschäden innerhalb der ersten sechs Monate kostenlos reparieren zu lassen. Allerdings beschränkt sich diese Möglichkeit nur auf den Zeitraum zwischen dem 15.03.2022 bis zum 15.03.2023. Ein Jahr YouTube-Premium ist ebenfalls kostenlos dabei.

Xiaomi: Diese Handys bekommen das Update auf Android 12

Was erwartet Ihr von den deutschen Preisen der Xiaomi-Smartphones? Werden die Handys neue Preisbrecher oder passt sich der Hersteller an Samsung, Apple und Co. an?