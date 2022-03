Xiaomi-12-Serie auf dem Prüfstand: 12, 12X und 12 Pro im Vergleich

Endlich kommt die Xiaomi-12-Reihe in Europa an! Das Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12X wurden bereits im Dezember in China vorgestellt. Jetzt folgt also der globale Launch der Xiaomi-Flaggschiffe mit MIUI 13. Wir stellen Euch die drei Modelle im direkten Vergleich vor und erklären alle Unterschiede.