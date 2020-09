Die 5 Apps der Woche: Spielt mit dem Team von NextPit "Among Us"

In dieser Woche vertrete ich meinen sehr geschätzten Kollegen und Gaming-Experten Antoine bei der Suche nach coolen Apps. Geholfen hat dabei in dieser Woche nicht die NextPit-Community, sondern ein großer Hype im gesamten Team. Neu ist der Hype, alt ist das Spiel. Aber das macht uns in dieser Woche – ausnahmsweise – mal nichts. Fangen wir aber mal mit unseren großartigen Fundstück der Woche an.

1. Sadhana: Ein spiel über die Reise des Lebens

Dieses Spiel für Android und iOS ist ein kleines großes Meisterwerk und begeistert durch eine unglaublich liebevoll gestaltete Grafik und eine tiefsinnige Geschichte. Das Spiel wurde von Ana-Maria De Jesus in Kooperation mit dem deutsch-französischen TV-Sender ARTE produziert und ist eine interaktive Geschichte, in der Ihr eine poetische Reise antretet, die Euch in die indische Mythologie einweiht.

Sadhana hat eine atemberaubende Grafik. / © ARTE

New-Age-Anhänger werden begeistert sein, doch auch Nicht-Spirituelle werden das kunstvolle und meditative Spiel mit einem faszinierenden Soundtrack mögen. Den Prolog von Sadhana könnt Ihr kostenlos im Browser spielen. Wer mehr möchte, kann sich das Spiel zum Preis von 1,09 Euro herunterladen. Dafür erhaltet Ihr ein etwa 30-minütiges, meditatives Spielvergnügen.

Sadhana könnt Ihr für Android und iOS herunterladen.

2. Among Us: Wer ist der Impostor?

Das Game Among Us Ist kein neues Spiel, aber es erlebte in dieser Woche einen regelrechten Hype. Spätestens nachdem ich einen Anruf aus Berlin erhielt mit der Anweisung, sofort dieses Spiel herunterzuladen und auf weitere Instruktionen zu warten. Fabi wollte zocken (das kommt nie vor), und so fand ich mich recht zügig in einem seltsamen Raumschiff mit meinen Kollegen wieder.

Among Us macht unglaublich viel Spaß. Ihr spielt eine kleine Figur und in einer Gruppe von bis zu zehn anderen Spielern läuft ein Countdown ab, der eine Map eröffnet, in der Aufgaben erledigt werden müssen. Und zwar schnell, denn einer der Spieler ist der Impostor! Dieser Spieler rennt umher und muss die anderen Spieler um die Ecke bringen und zwar ohne aufzufallen. Wird eine "Leiche" auf der Map entdeckt, kann man diese Reporten und sich im Chat austauschen, wer für das Blutbad verantwortlich ist.

NextPit zockt Among Us – zockt Ihr mit? / © NextPit

Auch wenn andere Spieler seltsame Verhaltensweisen bei anderen entdecken (Der Impostor kann als einziger durch die Luftschächte reisen), kann ein Notfall-Meeting einberufen werden. Und so manipuliert man sich gegenseitig, rennt durch die Gegend und verrät auch schon mal den Chef, um das Game zu gewinnen (Sorry, Fabi). Es siegt entweder die Crew oder der Impostor.

Among Us Ist unsere Gaming-Nummer-Eins der Woche. Wollt Ihr mal mit uns zocken? Dann kommt in unseren Telegram-Channel und lasst uns spielen.

Among Us Ist kostenlos für Android und iOS erhältlich.

3. Metamask: Ein Crypto Wallet mit dezentralem Web Browser

Wer mit Bitcoin und Co. hantiert, findet in Metamask eine App für Android und iOS, die gleichzeitig eine Crypto Wallet darstellt und als dezentraler Browser fungiert. Metamask lässt Euch eine Verbindung zu blockchain-basierten Anwendungen herstellen, generiert Passwörter und Schlüssel.