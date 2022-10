Die USA haben nun den Chip-Krieg gegen China eröffnet

Drastische US-Sanktionen gegen die chinesische Halbleiter-Industrie eingeleitet

Wir alle erinnern uns an die 2019, durch den damaligen US-Präsidenten Donald Trump, initiierten Maßnahmen gegen den seinerzeit sehr erfolgreichen chinesischen Smartphone-Hersteller Huawei. Bis heute haben in westlichen Regionen, Huawei-Smartphones ohne 5G-Support und den Google Mobile Diensten (GMS) nur eine äußerst geringe Relevanz. Nun scheint sich ein noch viel verheerendes Szenario anzubahnen. Denn vergangene Woche wurde laut einem Medienbericht von "Computer Base" vom Bureau of Industry and Security (BSI) Sanktionen erlassen, welche nun die gesamte chinesische Chip-Industrie gefährden könnte.

Auch interessant: Für Huawei geht es jetzt nur noch ums Überleben

Im Detail wurden die neuen Exportkontrollen am 7. Oktober veröffentlicht und die US-Sanktionen seit dem 12. Oktober in Kraft gesetzt. Vereinfacht ausgedrückt, darf somit ab sofort keine US-Technologie mehr bei der Produktion von Halbleitern unter einer Strukturbreite von 16 Nanometer verwendet werden. Das betrifft sowohl Hardware, wie Fertigungswerkzeuge, als auch Software. In diesem Fall spielen die EUV-Belichtungssysteme und DUV-Scanner aus den USA eine tragende Rolle. Ebenfalls betroffen sind DRAM- und NAND-Speicherchips. Hier ab einer Strukturbreite von 18 Nanometer und 128 Lagen.

Weiterhin ist es US-Bürgern ab sofort untersagt, bei chinesischen Halbleiterwerken an der Entwicklung oder Produktion mitzuwirken. Bei Zuwiderhandlung droht eine Entziehung der US-Staatsangehörigkeit. US-Ingenieur:innen verlassen derzeit in Massen China, wie die "South China Morning Post" berichtet. Auch der weltgrößte taiwanische Chipfertiger TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), SK Hynix und Samsung sind von den Sanktionen betroffen. TSMC und Samsung haben jedoch eine Ausnahmelizenz, mit einer Gültigkeit von einem Jahr erhalten.

Die USA begründen die Sanktionen mit der "nationalen Sicherheit"

Wie schon seinerzeit bei Huawei, ist die offizielle Erklärung für die drastischen Maßnahmen der USA, die nationale Sicherheit. Dazu führt der Untersekretär des BSI wie folgt aus:

Wie ich dem Kongress bereits im Juli sagte, ist es mein oberstes Ziel beim Bureau of Industry and Security sicherzustellen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um unsere nationale Sicherheit zu schützen und zu verhindern, dass sensible Technologien mit militärischen Anwendungen vom Militär, den Geheimdiensten und den Sicherheitsdiensten der Volksrepublik China erworben werden.

Wer bislang dachte, das Embargo gegenüber Huawei sei eine der vielen nicht nachvollziehbaren Entscheidungen von Donald Trump, für den sei an dieser Stelle erwähnt, dass auch der amtierende US-Präsident Joe Biden diese Ideologie verfolgt. Laut seinen Äußerungen plant er eine Chip-Fertigung, die in den USA beginnt und auch endet.

Auch interessant: Huawei Mate Xs 2 im NextPit-Test

Was denkt Ihr? Geht dieser Chip-Krieg am Ende für die USA nach hinten los oder steht Amerika eh mit dem Rücken an der Wand und ist mehr oder weniger zu solchen drastischen Maßnahmen gezwungen um nicht komplett den Anschluss zu verlieren? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.