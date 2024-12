Wolltet Ihr einen Saugroboter zu Weihnachten, hattet aber doch nur die Socken unter dem geschmückten Baum liegen? Dann solltet Ihr schnell bei MediaMarkt vorbeischauen. Für kurze Zeit könnt Ihr Euch hier den Preis-Leistungsknaller Dreame L10s Ultra Gen 2 nämlich so günstig wie selten unter den Nagel reißen. Und ja, es handelt sich bereits um die zweite Version des beliebten Saugroboters mit Wischfunktion von Dreame (Marktübersicht).

Darum lohnt sich das Angebot zum Dreame L10s Ultra Gen 2

Bevor wir auf die technischen Daten eingehen, schauen wir uns das Angebot genauer an. Denn MediaMarkt verlangt derzeit nur noch 499 Euro für das Gerät. Der nächstbeste Preis (ohne Marktplatz) liegt mit knapp 555 Euro deutlich höher. Und auch sonst zeigt ein Preisvergleich, dass der Saugroboter (Bestenlsite) recht volatil ist. Erst vor vier Wochen konntet Ihr ihn Euch ebenfalls für 499 Euro schießen, doch dann stieg der Preis bis über 600 Euro an.

Möchtet Ihr also das Weihnachtsgeld nutzen und Euch einen echten Preis-Leistungsknaller sichern, seid Ihr hier an der richtigen Adresse. Bei MediaMarkt kommen zudem keine Versandkosten hinzu – es sei denn, dass Ihr Euch für eine Uber-Lieferung entscheidet. Zu viel Zeit solltet Ihr Euch jedoch nicht lassen: Das Angebot ist befristet und läuft in wenigen Tagen bereits ab.

Irre Saugleistung, ausfahrbarer Wischmopp und mehr für unter 500 Euro

Beim angebotenen Dreame-Saugroboter handelt es sich um die verbesserte Variante des Dreame L10s Ultra (Test). Bedeuetet, dass der Hersteller an vielen Punkten ordentlich nachgelegt hat. So stehen Euch beim neueren Sauger satte 10.000-Pa-Saugleistung, statt 5.300 Pa, zur Verfügung und auch ein ausfahrbarer Wischmopp findet sich nun auf dem Datenblatt. Nur zum Vergleich: Der Roborock S8 MaxV Ultra (Test) für knapp 1500 Euro bietet dieselbe Saugleistung, hat dafür allerdings auch eine ausfahrbare Seitenbürste auf Lager.

Auch bei der zweiten Generation könnt Ihr auf zwei Wischmopps setzen – von denen einer sich sogar ausfahren lässt. / © nextpit

In der Absaugstation werden die Mopps zudem mit Heißluft getrocknet und eine automatische Putzmittelzufuhr gibt's auch. Was sich liest, wie ein Premium-Sauger, ist in Wahrheit ein aufgemotztes Mittelklasse-Gerät. Etwas schade ist nach wie vor die App-Konnektivität. So seht Ihr nicht immer, wo der Sauger gerade ist. Ansonsten lässt die Navigation aber keine Wünsche offen – und der L10s Ultra Gen 2 für 499 Euro ebenfalls nicht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Dreame L10s Ultra Gen 2 zu diesem Preis interessant für Euch? Lasst es uns wissen