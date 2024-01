Einsteiger-Smartphone von Samsung nur 9,99 € monatlich

Bei MediaMarkt gibt es derzeit einen spannenden Deal für alle, die auf der Suche nach einem wirklich günstigen Samsung-Smartphone sind. Hier gibt es das Samsung Galaxy A14 gerade in Verbindung mit dem o2 Basic 10 für gerade einmal 9,99 Euro im Monat. Für wen sich ein solches Angebot besonders lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Möchtet Ihr ein Smartphone für unter 200 Euro kaufen, müsst Ihr häufig mit starken Einschränkungen rechnen. Soll es dennoch ein Markengerät von Samsung sein, könnt Ihr gerade beim Tarif-Angebot zum Galaxy A14 zuschlagen. Denn hier zahlt Ihr nur noch 9,99 Euro monatlich in Verbindung mit einem passenden LTE-Tarif von o2.

Das Galaxy A14 ist sicherlich kein Flaggschiff-Smartphone, allerdings bietet es für einen derzeitigen Mindestpreis von 139 Euro viele Features. Besonders die starke Akkulaufzeit und der MediaTek-Prozessor sorgen im Alltag für eine mehr als solide Leistung. Der 64 GB "große" Gerätespeicher lässt sich problemlos erweitern und die 50-MP-Hauptkamera sorgt, gerade bei gutem Lichtverhältnis, für schöne Bilder.

Das Samsung Galaxy A14 verfügt über ein Triple-Kameramodul auf der Rückseite. / © nextpit

Größte Kritikpunkte in unserem Test zum Samsung Galaxy A14 waren jedoch die sehr langsame Ladegeschwindigkeit und das LCD-Panel, das für den Außeneinsatz etwas ungeeignet ist.

Das Angebot zum Samsung Galaxy A14 im Tarif-Check

Möchtet Ihr das Angebot wahrnehmen, müsst Ihr einen Handyvertrag abschließen. Dabei handelt es sich um den o2 Basic 10, bei dem Euch 4 GB Datenvolumen im 4G-Netz des Providers erwarten. Zudem könnt Ihr mit einer Download-Geschwindigkeit von maximal 50 MBit/s rechnen. Monatlich kostet Euch der Deal, wie erwähnt, 9,99 Euro. Hier kommen noch einmal 14,99 Euro für das Gerät, 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr sowie 4,95 Euro für den Versand obendrauf.

Tarif-Check Gerät Samsung Galaxy A14 5G Tarif o2 Basic 10 Datenvolumen 4 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 9,99 € Einmalige Kosten 59,93 € Gesamtkosten 299,69 € Reguläre Gerätekosten 139,54 € Effektive monatliche Tarifkost 6,67 € Zum Angebot*

Ihr zahlt bei diesem Angebot effektiv 6,67 Euro zusätzlich für den Tarif, wenn wir uns die derzeitigen Kosten für das Smartphone anschauen. Doch gerade die geringe monatliche Gebühr machen das Angebot durchaus spannend. Einen Wechselbonus oder zusätzliche Abzüge gibt es hier allerdings nicht.

Für wen lohnt sich der Samsung-Deal von MediaMarkt?

Seid Ihr Smartphone-Einsteiger oder kennt jemanden, der noch keinerlei Berührungspunkte mit einem solchen hatte, ist das Angebot durchaus spannend. Auch als Zweithandy eignet sich das Samsung-Gerät durchaus und Ihr habt hier direkt einen o2-Tarif im Paket, der über ausreichend Datenvolumen für ein solches verfügt.

Als Ersthandy ist das Angebot allerdings nicht interessant. Die effektiven zusätzlichen Kosten sind etwas zu hoch und die Gesamtkosten für den Deal liegen fast doppelt so hoch, wie Euch das A14 derzeit kostet. Möchtet Ihr effektiv etwas sparen und seid gewillt, mehr zu investieren, lohnt sich ein Blick in das derzeit beste Tarif-Angebot zum Galaxy S24. Zusammenfassend können wir sagen, dass der Deal in Einzelfällen durchaus spannend ist, allerdings solltet Ihr Euch nicht von dem sehr geringen monatlichen Preis blenden lassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr mehr als ein Smartphone? Lasst es uns wissen!