Samsung Galaxy Watch 7 bringt künstliche Intelligenz ans Handgelenk

Samsung Galaxy Watch 7 und sein Prozessor

Der sehr zuverlässige Tippgeber Roland Quandt hat auf X (ehemals Twitter) gepostet, dass der Chipsatz der Galaxy Watch 7 auf dem hauseigenen Exynos 5535 basieren wird. Das deutet darauf hin, dass der Prozessor möglicherweise Exynos W940 heißen wird. Das ist eine logische Namenswahl, die den Exynos W930 ablöst, der die Galaxy Watch 6 (Test) vom letzten Jahr antreibt.

Obwohl die Bezeichnung des Prozessors nicht so viel Interesse weckt, deuteten verschiedene Gerüchte an, dass Samsung an einem 3-nm-Fertigungsprozess der zweiten Generation arbeitet. Es wird erwartet, dass die Samsung Galaxy Watch 7 die erste Smartwatch sein wird, die mit einem Chip ausgestattet ist, der auf diesem neuen Verfahren basiert.

Das neue Schnellwechselarmband ist eine der "größten" Innovationen der Galaxy Watch 6. / © nextpit

Grundsätzlich wird ein kleinerer Prozessorknoten die Anzahl der Transistoren auf dem Chip erhöhen und gleichzeitig die Energieeffizienz steigern, um die Akkulaufzeit der Galaxy Watch 7 zu verbessern. Dies allein würde wahrscheinlich eines der größten Mankos der Galaxy Watch 6 beheben, deren Akkulaufzeit im Vergleich zu früheren Galaxy Smartwatches nur durchschnittlich ist.

Die neuen Galaxy AI-Funktionen

Abgesehen vom Prozessor ist bisher nicht viel über die Samsung Galaxy Watch 7 bekannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sie die gleiche Form und das gleiche Design haben wird wie die Galaxy Watch 6 und die Watch 6 Classic, nachdem die Smartwatch-Linie 2023 bereits äußerliche Veränderungen erfahren durfte.

Samsung sollte sich stattdessen darauf konzentrieren, sein Wearable der nächsten Generation mit mehr Upgrades unter der Haube und besseren Funktionen auszustatten. Ein leistungsfähiger Chipsatz würde neue Funktionen auf der Galaxy Watch 7 ermöglichen, wie zum Beispiel die Unterstützung von Galaxy AI für eine erweiterte Gesundheitsüberwachung auf der Smartwatch.

Außerdem plant Samsung Berichten zufolge die Einführung eines Premium-Modells der Galaxy Watch mit dem Zusatznamen "Ultra". Die aktuellen Entwicklungen deuten aber nicht darauf hin, dass die Galaxy Watch 7 in dieser Form erscheinen wird.

Welche Funktionen würdet Ihr Euch für die Galaxy Watch 7 oder Galaxy Watch 7 Classic wünschen? Würdet Ihr Änderungen am Design oder an der internen Hardware begrüßen? Wir sind gespannt auf Eure Meinung in den Kommentaren.