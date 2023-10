Samsung Galaxy Watch 7 und Watch Ultra kommen wohl mit 3-nm-Prozessor

Neuer Watch-Prozessor im kleinen und schnellen 3-nm-Prozess

Der Korean News Daily berichtet, dass Samsung für den Chipsatz, der in der Galaxy Watch 7 zum Einsatz kommen wird, den 3-nm-Fertigungsprozess verwenden wird. Das kleinere Lithografie-Verfahren wäre ein großer Sprung gegenüber dem 5 nm großem Exynos W930 der Galaxy Watch 6 (Test), der seit der Galaxy Watch 4 mit dem gleichen Verfahren hergestellt wird.

Damit würde der 3-Jahres-Zyklus eines großen Prozessor-Upgrades für Samsung enden. Es bleibt jedoch unklar, wie viele Jahre die Südkoreaner den gleichen Herstellungsprozess für ihre zukünftigen Smartwatches und Wearables verwenden wollen.

Was die Leistung angeht, ist bisher nicht viel darüber bekannt, wie schnell der kommende 3 nm große Exynos-Prozessor im Vergleich zu den bisherigen Galaxy-Watch-Chipsätzen ist. Bei immer kleiner werdenden Knoten können die Chiphersteller jedoch mehr Transistoren unterbringen, um die Leistung zu steigern. Gleichzeitig könnte sich die Akkulaufzeit durch eine effizientere Leistung verbessern.

Im selben Bericht erwähnt die Quelle auch, dass die Galaxy Watch 7 das erste Gerät des Unternehmens ist, das von der 3-nm-Fertigung profitiert. Das Galaxy S24, das Gerüchten zufolge im Januar 2024 angekündigt werden soll, wird noch auf den 4-nm-Knoten setzen, während sein Nachfolger in einigen Varianten mit dem Exynos-2400-SoC ausgestattet sein wird.

Die Sensoren der Samsung Galaxy Watch 6 sind die gleichen geblieben wie bei ihrem Vorgänger. / © nextpit

Die 3 nm großen Prozessoren für Smartphones werden voraussichtlich in einem halben Jahr fertig sein. Damit könnte Samsung wieder einen Schritt hinter Apple zurückbleiben, das seinen ersten eigenen 3-nm-Chip in Form des A17 Pro für das Apple iPhone 15 (Test) bereits vorgestellt hat. Trotzdem hat Samsung bessere Chancen im Bereich der Wearables, wenn es den 3-nm-Exynos-Chip im nächsten Jahr liefern kann.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Einem weiteren Gerücht zufolge, dürfte die nächste Generation der Galaxy Watch von der Micro-LED-Display-Technologie profitieren, die eine deutlich bessere Bildschirmqualität und Akkulaufzeit ermöglicht. Es gab auch einen neueren Bericht, wonach Samsung sein erstes Galaxy-Watch-Ultra-Modell auf den Markt bringen würde, sodass der neue Prozessor und das Display sehr gut zusammenpassen würden.

Abgesehen von einem verbesserten Prozessor, was wünscht Ihr Euch am meisten von Samsung für die Galaxy Watch 7 oder Watch Ultra? Meint Ihr, sie sollten auch verbesserte biometrische Sensoren einführen? Was steht da ganz oben auf der Wunschliste? Schreibt uns Eure Antworten in die Kommentare.