Das Honor Magic 6 Lite überrascht mit sturzsicherem Display

Honor Magic 6 Lite präsentiert

Honor präsentiert das Magic 6 Lite für unter 400 Euro in drei Farben. / © Honor

Honor hat uns am kommenden Freitag nach Leipzig in das Porsche Experience Center eingeladen. Der Konzern wird uns vermutlich das Honor Magic V2 RSR im Porsche Design präsentieren, nachdem das Honor Magic V2 (Test) bereits angeteasert wurde und wir bereits für Euch testen dürfen. Daher verwundert es ein wenig, dass so kurz vor dem Event noch ein weiteres Android-Smartphone der Magic-Serie das Licht der Öffentlichkeit erblickt.

Die Rede ist von dem Honor Magic 6 Lite, welches für 399,90 Euro in den Farben Sunrise Orange, Emerald Green und Midnight Black ab sofort hierzulande verkauft wird. Dafür bietet der chinesische Hersteller ein 6,78 Zoll großes und seitlich abgerundetes AMOLED-Display mit einer beeindruckenden Auflösung von 2.652 x 1.200 Pixel. Da es bislang keine Angaben zur Bildwiederholrate gibt, vermuten wir die standardisierten 60 Hz.

Sturzsicheres 1,5K-Display

Doch die Auflösung ist es nicht, welche die Chinesen so stolz auf Ihr Display macht. Vielmehr erwähnt man die Verwendung der "Ultra-Bounce Anti-Drop-Technologie". Soll heißen, dass auf Basis der Dämpfungstechnologie, das Display einen Sturz aus der Höhe von 1,5 Metern und allen Winkeln ohne Bruch übersteht.

Sturzsicheres Ultra-Bounce-Display in der Mittelklasse. / © Honor

Als Antrieb verbaut man den nagelneuen Snapdragon 6 Gen 1, gemeinsam mit 256 GB internen Programmspeicher und 8 GB RAM. Eine optionale Erweiterung via microSD-Karte ist für das Honor Magic 6 Lite nicht vorgesehen. Neben dem hochauflösenden Bildschirm scheint Honor besonders stolz auf die Triple-Haupt-Kamera zu sein, welche aus einer 108-MP-Primär-, einer 5-MP-Ultra-Weitwinkel- und einer (natürlich) 2-MP-Makro-Kamera besteht. Da sollte der Hersteller mal gelegentlich die Kommentare der nextpit-Leser konsumieren, um zu wissen, dass letztgenannte Kamera eher überflüssig ist.

Der Vollständigkeit halber, sei auch die 16-MP-Frontkamera, oben mittig im Punch-Hole-Design genannt. Um das Paket des Honor Magic 6 Lite abzurunden, verbaut der Hersteller einen 5.300 mAh starken Akku, der von den französischen Experten von DXOMARK, mit dem "Battery Gold Label" ausgezeichnet wurde. Als Betriebssystem kommt das inzwischen in die Jahre gekommene Android 13 zum Einsatz. Natürlich verdeckt, unter MagicOS 7.2.

Und was sagt Ihr zu dem Honor Magic 6 Lite? Okay, über die 2-MP-Kamera brauchen wir nicht zu reden, aber die restliche Ausstattung gefällt für 400 Euro, oder? Habt Ihr noch Bedenken wegen der Huawei-Nähe und deren komplette Abwendung von Android? Schreibt uns Eure Meinung zu dem Thema gern unten in die Kommentare und lasst uns diskutieren.