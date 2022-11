Elon Musk plant ein Twitter- oder Tesla-Smartphone als Offensive gegen Apple und Google

Die kürzliche Übernahme von Twitter durch Elon Musk hat sicherlich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien auf sich gezogen und zu einem neuen Rekord an täglicher Kurznachrichtenaktivität geführt. Obwohl wir der Meinung sind, dass dieser Schritt nicht zu beanstanden ist, so sind wir dennoch an einige Stellen mit den jüngsten Veränderungen auf der Plattform nicht zufrieden. Elon denkt nun darüber nach, sein eigenes Smartphone zu bauen, falls Apple oder Google Twitter aus dem App-Store schmeißen würden.

