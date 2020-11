Faltbares iPhone: Apple soll Testexemplare an Foxconn geliefert haben

Glaubt man aktuellen Berichten aus Lieferantenkreisen im Fernen Osten, gehen Apples Vorbereitungen zur Fertigung eines faltbaren iPhones in die nächste Runde. Wie MacRumors in Berufung auf die Economic Daily News schreibt, soll Apple damit begonnen haben, unter anderem Foxconn für Testzwecke mit den neuen Smartphones zu beliefern.

Die Tests befassen sich unter anderem mit der Display-Technologie. Die Wahl für OLED oder Micro-LED entscheidet, wie der Zusammenbau der eigentlichen Smartphones am Ende abläuft. Das eigentliche Display soll weiterhin von Samsung geliefert werden. Schon vor einigen Monaten, gab es Gerüchte, dass Samsung Display erneut die Panels für Apples zukünftiges Smartphone bereitstellt. Des Weiteren testet Apple angeblich derzeit auch den Faltmechanismus für die zukünftigen iPhones.

Laut dem Bericht werden die Scharniere eines Notebooks 20.000 bis 30.000 Mal geöffnet und geschlossen, in einigen Fällen sind es auch 50.000 Mal. Im Vergleich dazu muss die Faltmechanik, die Apple derzeit testen lässt, mehr als 100.000 dieser Bewegungen überstehen.

Die Vorstellung eines faltbaren iPhone könnte laut der Economic Daily News frühestens im September 2022 stattfinden.

