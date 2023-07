Galaxy Unpacked: So verfolgt Ihr heute das Samsung-Event

Die Zeit des Wartens ist vorbei: Samsung enthüllt beim nächsten Unpacked-Event u.a. seine neuen Foldables Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5. Was wir vom Event erwarten und wie Ihr heute per Livestream dabei sein könnt, verrät Euch nextpit in diesem Beitrag.

Bereits vor einem Monat berichtet nextpit darüber, dass wir im Juli Samsungs neue Foldables bei einem Unpacked-Event kennenlernen dürfen. Heute, am 26. Juli 2023, ist dieser Tag endlich gekommen: Um 13 Uhr unserer Zeit findet das Unpacked-Event statt – und der Claim "Join the flip side" sowie das abgebildete Foldable (siehe Artikelbild oben) lassen keinen Zweifel daran, welche Geräte im Fokus stehen.

So verfolgt Ihr das Samsung-Event

Samsung bietet seinen Fans natürlich wieder einen Livestream an. Kam dieser in der Vergangenheit bei Galaxy-Events oftmals aus Kalifornien oder europäischen Metropolen, präsentieren die Koreaner ihre neue Hardware dieses Mal aber im eigenen Land. Dieses erste koreanische Unpacked-Event findet im COEX in Samseong-dong im Gangnam District statt, also in Südkoreas Hauptstadt Seoul.

Wem das ein kleines bisschen zu weit ist, der verfolgt das Hardware-Spektakel dann vielleicht lieber im Livestream. Das Event, bei dem wir außer den Foldables Z Fold 5 und Z Flip 5 zudem vermutlich die neue Galaxy Watch 6 und die neue "Galaxy Tab S9"-Reihe sehen, gibt es u.a. auf Samsungs YouTube-Kanal zu sehen. Außerdem könnt Ihr bei Samsung.com vorbeischauen oder auf Eurem Fernseher Samsungs Angebot Samsung TV Plus nutzen.

Am einfachsten ist es für Euch natürlich, wenn Ihr einfach direkt hier bei nextpit bleibt, wo wir Euch den YouTube-Stream bereits eingebunden haben. Wie Ihr sehen könnt, zählt bereits ein Countdown runter. Die Samsung-Sause steigt wie bereits erwähnt am 26. Juli um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Was präsentiert uns Samsung beim Unpacked Event?

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Foldables die Veranstaltung bestimmen werden. Spannend wird es allein schon deswegen, weil die Konkurrenz – beispielsweise Motorola mit dem Razr 40 (Testbericht) – für mehr Betrieb auf dem Markt der Foldables sorgt. Vom Galaxy Z Flip 5 hörten wir bereits, dass der Faltmechanismus verbessert wurde. Außerdem sollen der Snapdragon 8 Gen 2, bis zu 12 GB RAM und UFS-4.0-Speicher mit an Bord sein. Befürchtet wird aber auch, dass sich bei den Samsung-Foldables wenig an der Kamera-Sektion getan haben könnte.

Darüber hinaus steht die Galaxy Watch auf dem Programm. Wir erwarten hier neben der Galaxy Watch 6 auch wieder eine Classic-Variante. Die Ränder sollen dünner werden und Samsung bestätigte bereits die neue Thermo-Check-Funktion für die neuen Watch-Modelle. Schließlich erhalten auch die Premium-Tablets der Südkoreaner ein Update. Die Galaxy-Tab-S9-Reihe dürfte wieder aus drei Modellen bestehen – und vermutlich auch wieder recht kostspielig werden. Auch hier erwarten wir den Snapdragon 8 Gen 2, um in allen drei Varianten für ordentlich Betrieb zu sorgen.

Sehen wir diese Geräte alle tatsächlich heute? Gibt es weitere Neuigkeiten und vielleicht sogar noch ein Device, welches wir gar nicht auf dem Schirm haben? Das wissen wir, wenn das Unpacked-Event über die Bühne gegangen ist. Aber keine Bange: Selbst, falls Ihr dem Livestream nicht beiwohnen könnt, werdet Ihr hier bei nextpit im Anschluss alles Wissenswerte über das Event und die neuen Geräte erfahren. Behaltet nextpit also heute und morgen besonders im Blick!