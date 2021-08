Google kopiert Apple: Tracking-Netzwerk auch bald für Android

Google arbeitet an einem Service, den Apple-Nutzerinnen und Nutzer als "Find My"-Netzwerk kennen. Dabei agieren Find-My-fähige Apple-Geräte, wie die meisten MacBooks, iPhones oder iPads als Spürhunde und melden die GPS-Koordinaten der jeweiligen Geräte unter strenger Einhaltung von Datenschutzrichtlinien an die Apple-Server. So lassen sich verlorene oder gestohlene Geräte wiederfinden – und zwar auch dann, wenn die Devices ausgeschaltet sind.