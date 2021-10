So teuer ist das Pixel 6: Saturn leakt offiziellen Preis!

Nachdem wir in dieser Woche schon erfahren haben, dass Google das Pixel 6 am 19. Oktober vorstellen wird, wissen wir nun auch den Preis des neuen Handys! Denn ausgerechnet Saturn hat ein Vorbesteller-Bundle geleakt, aus dem die unverbindliche Preisempfehlung hervorgeht. Wie teuer wird das Pixel 6 also?