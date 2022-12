Google Pixel 6a mit passenden Buds zum Top-Preis sichern.

Sparhandy hat wieder die Spendierhosen an und Ihr könnt Euch hier aktuell das Google Pixel 6a zusammen mit den Google Pixel Buds der A-Series für einmalig 4,95 Euro sichern. Mit dazu gibt es noch den o2 Blue All-In-S-Tarif, bei dem Ihr im Netz der Teléfonica surft. In diesem Tarif-Check haben wir alle Infos für Euch.

Der Anbieter Sparhandy ist dafür bekannt, immer wieder interessante Deals im Portfolio zu haben und auch heute bin ich über einen solchen gestolpert. Wer schon länger das Google Pixel 6a ins Auge gefasst hat, könnte sich das Smartphone aktuell zusammen mit den passenden Google Buds zum Spitzenpreis sichern. Zusätzlich erhaltet Ihr noch eine Mobilfunktarif von o2 im 4G-Netz des Anbieters.

Das Google Pixel 6a ist der kleinste Ableger der 6er-Reihe des amerikanischen Konzerns. Das Display misst hierbei 6,1 Zoll und erreicht eine Auflösung von 1.080 x 2.440 Pixel. Auch wenn es sich um den günstigsten Midranger handelt, hat Google beim Prozessor nicht gespart und nutzt hier ebenfalls einen Google Tensor mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Auch die Kamera ist für diese Preisklasse wirklich gut, wenngleich sie mit den großen Geschwistermodellen nicht mithalten kann. Einen ausführlichen Test zum Google Pixel 6a findet Ihr natürlich ebenfalls auf NextPit. Hier verrät Euch Camila, warum das Pixel 6a das perfekte Pixel ist.

Lohnt sich das Pixel-6a-Angebot von Sparhandy?

Mit dem o2 Blue All-In S bekommt Ihr einen Tarif, bei dem Ihr monatlich 6 GB Datenvolumen zur Verfügung habt. Außerdem befindet Ihr Euch in einem der besten Netze Deutschlands. Zusätzlich zu den einmaligen Gerätekosten zahlt Ihr hier monatlich 14,99 Euro und müsst Euch mit einer Anschlussgebühr von 39,99 Euro anfreunden. Die Details findet Ihr, wie gewohnt, in unserer Tarif-Check-Tabelle.

Pixel-Übersicht Eigenschaft Pixel-6a-Angebot Datenvolumen 6 GB Bandbreite Max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Einmalige Gerätekosten 4,95 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 404,70 Euro Reguläre Gerätekosten Google Pixel 6a – 339,00 Euro

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten zahlt Ihr hier insgesamt 404,70 Euro für das Bundle. Vergleicht Ihr diesen Preis mit den aktuellen Bestpreisen für die Geräte im Netz erspart Ihr Euch somit monatlich 0,39 Euro. Hier habt Ihr sogar direkt eine Allnet-Flat im Angebot, wodurch Euch die ewige Suche nach dem passenden Mobilfunktarif erspart bleibt.

Leider müsst Ihr hier auf zwei Dinge achten. Zum einen ist die Bandbreite von maximal 50 MBit/s nicht sonderlich hoch und auch das fehlende 5G fällt hierbei leider ins Gewicht. Macht Euch das allerdings nichts aus, dann ist der Deal definitiv eine Empfehlung wert. Vielleicht ist das ja sogar ein passendes Weihnachtsgeschenk für Eure Liebsten?

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr weiterhin Interesse an der Pixel-6-Serie oder schaut Ihr Euch bereits die 7er-Serie an? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!