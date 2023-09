Google Pixel 8: SIM oder nicht SIM ist nicht mehr die Frage

Das Apple iPhone 14 (Test) war der Vorreiter des eSIM-only-Designs, bei dem der physische SIM-Slot wegfällt – zumindest in den USA. Es wird erwartet, dass weitere Hersteller dieses Konzept übernehmen werden. Kürzlich wurde sogar gemunkelt, dass das kommende Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro nur in der eSIM-Version angeboten werden sollen. Ein neuer Bericht deutet jedoch darauf hin, dass Google nicht dem Ansatz von Apple folgt.

Die Experten sind sich zum Thema eSIM im Google Pixel 8 einig

Laut den von 9to5Google zitierten Quellen wird die Google-Pixel-8-Serie die eSIM und einen physischen SIM-Slot des Pixel 7 (Test) und älterer Pixel-Phones beibehalten. Dies widerspricht den jüngsten Erkenntnissen, die der Entwickler Mishaal Rahman auf der Grundlage des jüngsten Pixel-8-Renderings, das von OnLeaks geteilt wurde, vorhergesagt hatte.

Googles Pixel 8 verfügt über den hauseigenen Tensor-G3-SoC mit einem Nona-Core-Prozessor. / © OnLeaks

Es ist jedoch unbestätigt, ob dies auch bei den Modellen der Fall sein wird, die in den USA auf den Markt kommen werden, da die eSIM-only iPhones derzeit nur in den USA und nicht in anderen Märkten verkauft werden.

Neue "Night Sight Video"-Funktion für das Google Pixel 8 Pro

Abgesehen von der Wahl des SIM-Designs gibt dieselbe Quelle bekannt, dass Google eine neue" Night Sight-Video"-Funktion einführt, die der Standard-Kamera-App hinzugefügt wird. Es heißt, der Modus sei exklusiv für das Pixel 8 Pro und nicht für das kleinere Pixel-Phone. Diese Details sind ziemlich verwirrend, wenn man bedenkt, dass die beiden Geräte die gleiche Kamera-Hardware haben, mit Ausnahme des Teleobjektivs.

Ein früherer Leak deutete darauf hin, dass Google der Pixel-Kamera-App eine umfassende Überarbeitung der Benutzeroberfläche verpassen wird, die zuerst im Pixel 8 und Pixel 8 Pro verfügbar sein wird. Wie auf den Screenshots zu sehen ist, werden die Foto- und Videosteuerungen im Vergleich zur alten Version unterschieden und mit den jeweiligen Modi verbunden sein.

Angebliche Kamera-UI auf dem Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro mit Android 14. / © Android Authority

Google hat gestern angekündigt, dass es am 5. Oktober 2023 in New York ein Pixel-Event abhalten wird, auf dem das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro vorgestellt werden könnten. Gleichzeitig wird vermutet, dass die Pixel Watch 2 ebenfalls präsentiert wird.

Glaubt Ihr, dass es für mehr Hersteller an der Zeit ist, den physischen SIM-Slot in ihren Geräten zu belassen? Oder bevorzugt Ihr nach wie vor sowohl den integrierten als auch den physischen Steckplatz?