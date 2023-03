Google-Top-Deals: Pixel-Frühling bei Media Markt und Saturn

Bei Media Markt und Saturn gibt es im März verschiedene Pixel-Smartphones mit ordentlichen Tarifen und sogar einem Extra-Chromecast. Hierbei handelt es sich um das Google Pixel 6a , Google Pixel 7 und Google Pixel 7 Pro . Gerade beim Standardmodell der aktuellen Pixel-7-Reihe könnt Ihr hier richtig sparen. Wir haben uns das Portfolio einmal genauer angeschaut und verraten Euch in unserem Tarif-Check alle Details.

Wie zu jedem Monatsbeginn gibt es wieder neue Angebote aus der Tarifwelt von Media Markt (zur Übersicht) und Saturn (zur Übersicht). Für kurze Zeit halten hier die Google-Days Einzug und Ihr könnt Euch verschiedene Google-Smartphones mit einem passenden Tarif sichern. So könnt Ihr Euch das Google Pixel 6a mit passendem Freenet-Tarif im Vodafone-Netz sichern, das Google Pixel 7 gibt es ebenfalls im Freenet-Deal im 4G-Netz der Telekom und beim Google Pixel 7 Pro habt Ihr die Möglichkeit, Euch den überaus beliebten o2 Grow mit "wachsenden" 40 GB Datenvolumen zu sichern.

Affiliate Angebot Google-Pixel-Deals Spart jetzt beim Google Pixel 6a, Pixel 7 und Pixel 7 Pro mit passendem Tarif

Zusätzlich gibt es für das Google Pixel 7 noch einmal ein besonderes Angebot. Denn Ihr könnt Euch das Smartphone auch mit dem Mobilfunktarif von o2, dem "Blue All-In M", sichern. Hier erhaltet Ihr 12 GB Datenvolumen und könnt Euch zusätzlich über einen Google Chromecast als gratis Zugabe sichern.

Affiliate Angebot Google Pixel 7 Jetzt mit einem gratis Google Chromecast und o2-Tarif sichern.

Mit eigenem Tensor-SoC und einer unglaublich guten Kamera können alle Pixel-Smartphones glänzen. Wollt Ihr mehr zu den einzelnen Modellen erfahren, schaut Euch unbedingt unsere Tests zu den Geräten an:

Darum lohnen sich die Pixel-Angebote gerade so sehr

Wie bereits erwähnt, lohnen sich alle vier Angebote. Gerade die beiden Deals des Google Pixel 7 sind hierbei besonders interessant. Zum einen könnt Ihr Euch einen Google Chromecast sichern und selbst wenn Ihr diesen nicht benötigt, könnt Ihr hier kräftig sparen. Auch beim Google Pixel 7 Pro zeigt sich ein sehr geringer Aufpreis für den o2 Grow, bei dem Ihr nicht nur mit 40 GB Datenvolumen startet, sondern jährlich 10 GB Inklusivvolumen obendrauf erhaltet. Bei allen Tarifangeboten geht Ihr eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ein und müsst einen Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro entrichten.

Google-Days-Übersicht Eigenschaft Google Pixel 6a Google Pixel 7 Google Pixel 7 + Chromecast Google Pixel 7 Pro Tarif Vodafone green LTE Telekom green LTE o2 Blue All-In M o2 Grow Datenvolumen 5 GB 6 GB + 4 GB 12 GB 40 GB Bandbreite max. 21,6 MBit/s max. 25 MBit/s max. 50 MBit/s max. 300 MBit/s 5G Nein Nein Nein Ja Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro 19,99 Euro 19,99 Euro 34,99 Euro Einmalige Gerätekosten 29,00 Euro 29,00 Euro 69,00 Euro 1,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro 4,95 Euro Entfällt 4,95 Euro Gesamtkosten 433,70 Euro 553,70 Euro 588,75 Euro 885,70 Euro Reguläre Gerätepreise Google Pixel 6a – 316,84 Euro Google Pixel 7 – 549,00 Euro Google Pixel 7 – 549,00 Euro

Google Chromecast – 29,00 Euro Google Pixel 7 Pro – 769,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 4,87 Euro ~ 0,20 Euro ~ 0,45 Euro ~ 4,86 Euro Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Berechnet Ihr die Effektivkosten, könnt Ihr direkt sehen, dass sich die Pixel-7-Deals wirklich rentieren. Der Google Chromecast mit Google-TV kostet Euch derzeit 29 Euro bei Saturn, dementsprechend zahlt Ihr auch bei diesem Angebot nur 45 Cent für den Tarif effektiv obendrauf. Auffällig ist zudem, dass Ihr effektiv fast dieselben Kosten beim Google Pixel 6a zu tragen habt, wie es beim aktuellen Flaggschiff, dem Google Pixel 7 Pro, der Fall ist.

Gerade die beiden kleineren Tarife haben allerdings eine sehr geringe Bandbreite. Dies kann durchaus zu Problemen führen, wenn Ihr vorhabt, unterwegs Serien zu streamen oder Dateien herunterzuladen. Dennoch bleiben beim Pixel 7 Pro die höchsten tatsächlichen Gesamtkosten. Wie Ihr seht, lohnen sich hier alle Deals. Seid Ihr also bereits Google-Fans oder wollt es noch werden, könnt Ihr hier getrost zuschlagen.

Was haltet Ihr von den Deals? Ist das Google Pixel 7 Pro in einem solchen Tarif interessant für Euch oder schaut Ihr auf die tatsächlichen monatlichen Kosten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!