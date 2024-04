Google Gemini auf dem Tablet: So verändert KI in Zukunft Google-Tablets

Googles Chatbot kommt auf seine Tablets

Wie 9to5Google im Zusammenhang mit Details über die neueste Version der Google-Such-App herausfand, wurden mehrere Zeilen entdeckt, die Gemini-Anwendungen auf einem Tablet erwähnen. Einige dieser Bedingungen beinhalteten, dass Gemini Aufgaben übernimmt, auf Berechtigungen und Daten von Apps zugreift und gleichzeitig mit dem Google Assistant arbeitet.

Wenn Gemini der digitale Assistent auf diesem Tablet ist, der von der Google-App gehostet wird, kann er auf bestimmte Systemberechtigungen und Daten zugreifen, wie z. B. Dialer, Anruf- und Nachrichtenprotokolle und Kontakte (damit ihr in Kontakt bleibt), installierte Apps wie Clock (um Alarme und Timer zu steuern) und Bildschirminhalte (damit ihr darauf reagieren könnt).



Gemini ist noch in der Lernphase, daher kann der Google Assistant bei einigen Aufgaben helfen. Einige Funktionen von Assistant werden möglicherweise nicht unterstützt.

Ähnlich wie bei der Gemini-KI in Smartphones werden nicht alle Prozesse von der KI übernommen, da einige grundlegende Aufgaben wie das Erstellen von Routinen und die Bearbeitung von Übersetzungen vom KI-Assistenten übernommen werden. So wird Gemini in der Lage sein, Bilder aus Texten zu generieren, Aufsätze zu schreiben, E-Mails zu verfassen, Alarme einzurichten und vieles mehr.

Interessanterweise können sowohl der KI-Chatbot als auch der Sprachassistent durch einen einfachen "Hey Google"-Befehl oder andere Sprachbefehle ausgelöst werden, die in den Einstellungen von Voice Match eingerichtet wurden. Anschließend wird das jeweils letzte aktive Tool der beiden zugewiesen.

Googles Pixel Tablet startet den Smart-Display-Modus, wenn es an die Ladestation angedockt ist. / © nextpit

Daraus können wir schließen, dass Google kurz vor der Veröffentlichung der Gemini-Version für Tablets stehen könnte. Was die Verfügbarkeit angeht, wird das Pixel Tablet höchstwahrscheinlich das erste Android-Tablet sein, das mit Gemini ausgestattet ist. Mit seiner leistungsfähigen Hardware und seinem Chipsatz sind das Galaxy Tab S9 und das Galaxy Tab S9 Ultra (Test) die nächsten Kandidaten, denn auf ihnen läuft bereits die Galaxy AI (Erster Test), die mit dem One UI 6.1 Update hinzugefügt wurde.

Auch wenn es noch spekulativ ist, scheint es, als würde Google den Assistant nach und nach von den Android-Geräten entfernen und Gemini zum Standard-Assistenten und Chatbot-Ersatz machen. Wir wissen jedoch nicht, wie lange Google Assistant und Gemini nebeneinander existieren werden.

Denkt ihr, dass Google den Assistant in Android irgendwann durch Gemini ersetzen wird? Habt Ihr den KI-Chatbot schon in Eurem Smartphone ausprobiert? Wir sind gespannt auf Eure Erfahrungen in den Kommentaren.