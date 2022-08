Google Pay auf der Fitbit: Ersetzt das Google Wallet Fitbit Pay?

Google könnte sich in Zukunft von Fitbit Pay verabschieden. Neue Informationen deuten darauf hin, dass Google daran arbeitet, die Wallet-App als weitere Bezahlplattform in zukünftige Fitbit-Geräte zu integrieren. Der Schritt könnte Teil der tieferen Integration von Googles Diensten in Fitbit-Tracker und -Smartwatches sein, nachdem das Wearable-Unternehmen vor zwei Jahren übernommen wurde.

Googles Wallet kommt wahrscheinlich auf die Fitbit Sense 2 und Versa 4.

Es ist möglich, dass Fitbit Pay oder Wallet in Zukunft ersetzt werden.

Fitbit wird die Modelle Sense 2, Versa 4 und Inspire 3 vermutlich bald auf den Markt bringen.