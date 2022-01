Gratis statt 3,49 €: Kinderspiel mit Peppa Wutz für Android & iOS

Statt Coffeebreak gibt es heute mal eine Kakao-Pause, denn unser heutiger Tipp richtet sich an die vielen, ganz jungen Fans von Peppa Wutz! Aktuell gibt es das Spiel "Happy Mrs. Chicken" kostenlos, sowohl für Android und iOS – und wir stellen es Euch kurz vor.

"Peppa Pig: Happy Mrs Chicken" ist für sechs Tage kostenlos statt 3,49 Euro

Das Spiel verzichtet auf Werbung und In-App-Käufe

Es ist in verschiedenen Sprachen, inklusive Deutsch, verfügbar

Der Hype um Peppa Pig (in Deutschland Peppa Wutz) ist mir nach wie vor ein Rätsel, aber das ist okay, da ich ganz offensichtlich nicht zur Zielgruppe gehöre. Fakt ist jedenfalls, dass Eure Kids auf Peppa abfahren, was auch für die Spiele gilt. Ein weiteres Mobile Game der Reihe ist für ein paar Tage kostenlos zu haben und wir wollen hier klären, ob Ihr Euren Kindern dieses Spiel zumuten solltet oder nicht.

"Peppa Pig: Happy Mrs. Chicken": Wieso lohnt sich der Download?

Kurze Antwort an alle Eltern: Weil Ihr da Euer Kind bedenkenlos mal ein paar Minuten abhängen lassen könnt. Wie schon die anderen Games aus dem "Peppa Pig"-Universum haben wir es auch bei "Happy Mrs Chicken" mit mehreren Mini-Games zu tun. Die sind natürlich allesamt überschaubar originell und leicht zu meistern – kindgerecht halt.

Ihr (bzw. Eure Kids) springen in Schlammpfützen, helfen den Hühnern in den Stall und ähnliches. Da das Spiel auch auf Deutsch verfügbar ist und die Minispiele nicht sonderlich komplex sind, können sich auch kleine Kids damit vergnügen. Werft am Besten mal einen Blick auf das folgende Video, welches Euch einen Eindruck des Spiels vermittelt: