Kostenlose Apps für Android & iOS: Diese Pro-Versionen gibt's umsonst

Auch an diesem Woche findet Ihr auf NextPit eine feine Auswahl kostenloser Apps für iOS und Android. Dabei unterteilen wir wie immer in Mobile Games und "normale" Apps wie Notiz-Apps, Wetter-Apps und mehr. Wollt Ihr eine der Gratis-Anwendungen ausprobieren, solltet Ihr Euch beeilen! Denn die Pro-Apps sind in der Regel nur für wenige Tage gratis.

Zweimal in der Woche zeigen wir Euch Anwendungen für iOS und Android, die es vorübergehend umsonst gibt. Während Android und dabei anzeigt, wie lange die Rabatt-Aktionen noch gelten, ist im AppStore nicht ersichtlich. Findet Ihr also eine Anwendung, die wieder Geld kostet, lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Tipp: Habt Ihr eine interessante App gefunden, aber keinen Speicherplatz mehr auf dem Handy? Dann ladet sie Euch trotzdem kurz herunter und deinstalliert sie anschließend. So landet die Anwendung in Euren gekauften Apps und Ihr könnt sie auch nach Ablauf der Rabatt-Aktion umsonst herunterladen.

Kostenlose Apps und Mobile Games für Android

Kostenlose Anwendungen im Google Play Store

Kostenlose Mobile Games im Google Play Store

College Days - Winter Break ( 0,99 € ): Erlebt in diesem Spiel das College-Leben während der Winterpause. Dabei müsst Ihr wichtige Entscheidungen treffen, die das Leben Eures Charakters verändern. Und wenn Ihr gut sied, könnt Ihr sogar eine Beziehung mit Eurem Lieblingscharakter eingehen! (Auf Englisch)

): Erlebt in diesem Spiel das College-Leben während der Winterpause. Dabei müsst Ihr wichtige Entscheidungen treffen, die das Leben Eures Charakters verändern. Und wenn Ihr gut sied, könnt Ihr sogar eine Beziehung mit Eurem Lieblingscharakter eingehen! (Auf Englisch) Cytus II ( 1,99 € ): Ein Musik-Rhythmus-Spiel wie osu! mit ausgezeichneten Bewertungen und viel Action zu den Beats berühmter Djs aus aller Welt mit über 100+ Songs! Als Gratis-Game fast schon ein Pflicht-Download.

): Ein Musik-Rhythmus-Spiel wie osu! mit ausgezeichneten Bewertungen und viel Action zu den Beats berühmter Djs aus aller Welt mit über 100+ Songs! Als Gratis-Game fast schon ein Pflicht-Download. Freelancer Simulator 2: Premium Edition ( 0,59 € ): Startet Euer eigenes Softwareentwicklungsunternehmen in diesem unterhaltsamen Managementspiel. Baut eine Karriere als Freelancer auf, präsentiert Eure Produkte und findet Investoren!

): Startet Euer eigenes Softwareentwicklungsunternehmen in diesem unterhaltsamen Managementspiel. Baut eine Karriere als Freelancer auf, präsentiert Eure Produkte und findet Investoren! Dungeon Corporation S: An auto-farming RPG game! ( 1,09 € ): Ein einfaches RPG-Spiel, in dem Ihr Dungeons zerstören und Euren Charakter automatisch aufleveln könnt! Ihr werdet den Bildschirm kaum berühren müssen – spaßig! (Auf Englisch)

): Ein einfaches RPG-Spiel, in dem Ihr Dungeons zerstören und Euren Charakter automatisch aufleveln könnt! Ihr werdet den Bildschirm kaum berühren müssen – spaßig! (Auf Englisch) NABOKI ( 0,99 € ): Vergesst Euren Stress mit diesem beruhigenden Mobile Game! Dabei spricht die Bewertung von 4,7 Sternen bei 1.544 Stimmen für sich!

Kostenlose Apps und Mobile Games für iOS

Kostenlose Apps im AppStore

PDF Max Pro ( 4,99 € ): Ein praktischer PDF-Editor, mit dem Ihr schnell Text markieren, PDF-Formulare ausfüllen, Sprachnotizen und Notizen erstellen könnt! (Auf Englisch)

): Ein praktischer PDF-Editor, mit dem Ihr schnell Text markieren, PDF-Formulare ausfüllen, Sprachnotizen und Notizen erstellen könnt! (Auf Englisch) StockOrbit ( 3,99 € ): Für die Investoren unter Euch bietet StockOrbit einige schnelle Analyse-Tools, die Euch helfen, Euer Portfolio mit Watchlists, Visualisierungen und Vorhersagen sowie Live-Aufschlüsselungen des Orderbuchs der Aktien während der Marktzeiten zu erweitern! (Auf Englisch)

): Für die Investoren unter Euch bietet StockOrbit einige schnelle Analyse-Tools, die Euch helfen, Euer Portfolio mit Watchlists, Visualisierungen und Vorhersagen sowie Live-Aufschlüsselungen des Orderbuchs der Aktien während der Marktzeiten zu erweitern! (Auf Englisch) Depello ( 1,99 € ): Depello ermöglicht es Euch, mit nur ein paar Fingertipps farbige Bilder zu erstellen! Depello erspart Euch die mühsame manuelle Auswahl der Objekte, die Ihr in Euren Schwarzweißbildern einfärben möchten. (Auf Englisch)

): Depello ermöglicht es Euch, mit nur ein paar Fingertipps farbige Bilder zu erstellen! Depello erspart Euch die mühsame manuelle Auswahl der Objekte, die Ihr in Euren Schwarzweißbildern einfärben möchten. (Auf Englisch) Reposter+ für Tik Fame ( 0,99 € ): Habt Ihr keine Ideen für Euer nächstes Video auf TikTok? Diese App zeigt Euch die aktuellsten Hashtags an, sodass Ihr Inhalte erstellen könnt, die sofort in die Luft fliegen! (Auf Englisch)

): Habt Ihr keine Ideen für Euer nächstes Video auf TikTok? Diese App zeigt Euch die aktuellsten Hashtags an, sodass Ihr Inhalte erstellen könnt, die sofort in die Luft fliegen! (Auf Englisch) PieChart Maker ( 0,99 € ): Ersellt Tortendiagramme in Echtzeit und exportiert sie zusammen mit schnell anpassbaren Legenden und Farben. (Auf Englisch und Spanisch)

Kostenlose Mobile Games im AppStore

Puzzle Pelago ( 2,99 € ): Ein Puzzlespiel mit Simulationselementen: Löst die Probleme der Produktionskette, um die Inseln mit den notwendigen Waren zu versorgen! (Auf Englisch)

): Ein Puzzlespiel mit Simulationselementen: Löst die Probleme der Produktionskette, um die Inseln mit den notwendigen Waren zu versorgen! (Auf Englisch) myDream Universe ( 12,99 € ): Ein Sandkasten-Physik-Simulationsspiel, in welchem Ihr Eure eigenen Sonnensysteme erstellen könnt. Mit verschiedenen Arten von Sternen, Planeten und anderen Himmelskörpern zeigt diese App, wie das Universum funktioniert! (Auf Englisch)

): Ein Sandkasten-Physik-Simulationsspiel, in welchem Ihr Eure eigenen Sonnensysteme erstellen könnt. Mit verschiedenen Arten von Sternen, Planeten und anderen Himmelskörpern zeigt diese App, wie das Universum funktioniert! (Auf Englisch) Math for Kids! 1st grade ( 2,99 € ): Ein einfaches Mathe-Spiel, das Euren Kindern hilft, alles zu lernen, was sie für die 1. Klasse der Schule brauchen! Dank der einfachen Benutzeroberfläche können sie sogar selbst üben. (Auf Englisch)

): Ein einfaches Mathe-Spiel, das Euren Kindern hilft, alles zu lernen, was sie für die 1. Klasse der Schule brauchen! Dank der einfachen Benutzeroberfläche können sie sogar selbst üben. (Auf Englisch) Wordlito ( 1,99 € ): Ein cooles Wortspiel, bei dem Ihr Codes knacken müsst, um die richtigen Buchstaben in 6 Versuchen zu finden! Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad anpassen oder sogar auf britisches Englisch wechseln, um Euren Wortschatz zu erweitern. (Auf Englisch)

): Ein cooles Wortspiel, bei dem Ihr Codes knacken müsst, um die richtigen Buchstaben in 6 Versuchen zu finden! Ihr könnt den Schwierigkeitsgrad anpassen oder sogar auf britisches Englisch wechseln, um Euren Wortschatz zu erweitern. (Auf Englisch) Pancak3r ( 1,99 € ): Ein Turm-Bauzeitspiel. Anstelle von Häusern stapelt Ihr allerdings Pfannkuchen! Stapelt immer höher, drückt die Taste zur richtigen Zeit und baut den höchsten Pfannkuchenturm, den es gibt. Aber Vorsicht: schon kleine Fehler machen es schwierig, je höher Ihr kommt! (Auf Englisch)

Was haltet Ihr von unserer neuesten Auswahl der kostenlosen Apps? Leider gibt es in dieser Woche für iOS keinerlei deutsche Apps – ist das ein Problem für Euch? Teilt es uns in den Kommentaren mit!