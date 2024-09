Der Anbieter klarmobil feiert Geburtstag und bietet Euch einige wirklich interessante Deals an. Hier gibt es unter anderem das Apple iPhone 15 mit 128 GB internem Speicher und passendem 40-GB-Tarif so günstig wie selten. Zusätzlich spart Ihr Euch hier auch noch den Anschlusspreis. Warum sich das lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.

Am 09. September um 19 Uhr ist es soweit und Apple stellt seine neue iPhone-16-Serie mit der neuen Apple Intelligence vor. Wie teuer das neue Flaggschiff aus Cupertino wird, steht allerdings noch in den Sternen. Allerdings solltet Ihr hier keine Schnapper erwarten. Wer nicht so lange warten möchte und wem das iPhone 15 noch ausreicht, sollte jetzt schnell bei klarmobil vorbeischauen. Hier gibt es das (noch) aktuelle Modell nämlich im absoluten Top-Deal, wenn Ihr einen bestimmten Handyvertrag im Vodafone-Netz abschließt.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Allnet-Flatrate | 40 GB | 5G | max. 150 MBit/s | 24 Monate | Vodafone-Netz

Nur 29,99 € im Monat – Lohnt sich das?

Bei diesem Tarif handelt es sich um eine Allnet-Flat von klarmobil. Ihr funkt hier im 5G-Netz von Vodafone, geht den Vertrag jedoch mit der Freenet-Tochter ein. Euch erwarten zudem 40 GB Datenvolumen und eine maximale Download-Bandbreite von 150 MBit/s. Für 29,99 Euro monatlich seid Ihr dabei und müsst zusätzlich mit einmaligen Kosten von 49,99 Euro für das iPhone 15 rechnen. Einen Anschlusspreis oder Versandkosten gibt’s nicht. Nachfolgend haben wir alle Kosten und Eckdaten noch einmal für Euch zusammengefasst.

Tarif-Check Tarif klarmobil Allnet-Flat Netz Vodafone Datenvolumen 40 GB Download-Bandbreite max. 150 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 29,99 € Einmalige Kosten 49,99 € Gesamtkosten 769,75 € Reguläre Gerätekosten 774,99 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 0,22 € Zum Angebot*

Das iPhone 15 kostet Euch im Netz rund 770 Euro. Das erste Angebot bei einem Händler mit mehr als 100 Bewertungen gibt es ab 774,99 Euro laut idealo. Nehmt Ihr diesen Preis als Referenz, spart Ihr monatlich 22 Cent im direkten Vergleich. Das günstigste Angebot zum iPhone 15 gibt es jedoch gerade bei eBay*. Hier zahlt Ihr 699,80 Euro für das Gerät, wenn Ihr den Gutscheincode "NEWTECH" nutzt. Dadurch zahlt Ihr beim Klarmobil-Angebot monatlich 2,91 Euro zusätzlich für den Tarif.

Egal, wie Ihr es dreht und wendet: Der Deal ist wirklich spannend. Gerade die geringe Zuzahlung für den Tarif sind beim iPhone eher selten zu finden. Achtet allerdings darauf, dass Ihr hier ab dem 25. Monat wieder die vollen 54,99 Euro monatlich berappen dürft. Kündigt also rechtzeitig, falls Ihr dies nicht wollt. Falls Ihr günstig an das iPhone 15 kommen wollt, solltet Ihr dennoch gerade bei klarmobil vorbeischauen.

Das iPhone 15 im Kurz-Check

Das iPhone 15 konnte in unserem Test nicht ganz so gut abschneiden, wie seine Pro-Varianten. Dennoch hat Apple mal wieder ein wirklich spannendes Smartphone auf dem Markt etabliert. Die Dynamic Island und die gewohnt herausragende Verarbeitung in Verbindung mit dem guten Display machen bereits von außen einen wirklich guten Eindruck.

Die Hauptkamera des iPhone 15 hat jetzt einen 48-Megapixel-Sensor. / © nextpit

Auch die Kamera mit naturgetreuer Fotoqualität und die Spitzenleistung des A16-Bionic-Prozessors sprechen für das Gerät. Zusätzlich findet sich auch endlich ein USB-C-Anschluss, auch wenn dieser deutlich beschränkt wurde. Auch die fehlende Always-On-Display-Funktion und die 60-Hz-Bildwiederholrate sind etwas negativer zu bewerten. Dennoch bekommt Ihr ein Apple-Smartphone, dass auch im Jahr 2024 noch immer mehr als spannend ist.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Apple iPhone 15 noch interessant für Euch oder wartet Ihr bereits auf das iPhone 16? Lasst es uns wissen!