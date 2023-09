Highspeed-Deal: Vodafone CableMax effektiv nur 27 Euro mit Fritz!Box!

Bei LogiTel gibt es gerade ein Angebot für alle Vielsurfer unter Euch. Der Anbieter hat gerade eine Aktion rund um den CableMax 1.000 am Start, bei dem Ihr neben dem Kabeltarif auch noch eine AVM Fritz!Box 6690, einen passenden Fritz!Repeater 2400 und einen Online-Bonus über 175 Euro einstreichen könnt. Warum sich das lohnt und wie viel Ihr im Endeffekt für das schnellste Kabel-Internet zahlt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.

Lebt Ihr in einem Dorf, waren bisher häufig nicht mehr als 100 MBit/s als Download-Bandbreite für Euren Internetanschluss möglich. Allerdings geht der Glasfaser-Ausbau in Deutschland voran und infolgedessen auch die Ausweitung des schnellen Kabelinternets. Möchtet Ihr also mehr Bandbreite, ist es durchaus möglich, dass Ihr mittlerweile auch 1.000 MBit/s nutzen könnt. Ein entsprechendes Angebot zum Highspeed-Internet hat LogiTel gerade auf Lager.

Affiliate Angebot Vodafone CableMax Mit AVM Fritz!Box 6690, Fritz!Repeater 2400 und 175 Euro Bonus

Das Angebot umfasst dabei nicht nur den Internet-Tarif. Denn Ihr bekommt direkt die passende Fritz!Box 6690 mit Dual-Band-WiFi-6. Zusätzlich erhaltet Ihr noch einen AVM Fritz!Repeater 2400, um das WLAN-Signal in Eurem Haus bestmöglich zu übertragen und einen Onlinebonus über 175 Euro, der Euch von Vodafone direkt auf Euer Kundenkonto gutgeschrieben wird. Vorab solltet Ihr allerdings auf der Vodafone-Website* prüfen, dass Ihr die angebotene Bandbreite nutzen könnt.

Lohnt sich das Internet-Angebot von LogiTel?

Der Vodafone CableMax bietet eine Download-Bandbreite von 1.000 MBit/s und eine Upload-Rate von 50 MBit/s. Achtet allerdings darauf, dass diese Zahlen variieren können. So gibt der Provider selbst an, dass minimal 600 MBit/s möglich sind, normalerweise allerdings 850 MBit/s im Download erreicht werden sollten. Monatlich kostet Euch das Bundle 49,99 Euro, sowie 1 Euro für die Geräte. Eine Anschlussgebühr entfällt bei diesem Angebot.

Eigenschaft Vodafone GigaZuhause CableMax Maximale Download-Bandbreite 1000 MBit/s Minimale Download-Bandbreite 600 MBit/s Maximale Upload-Bandbreite 50 MBit/s Minimale Upload-Bandbreite 15 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 49,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlussgebühr Entfällt Gesamtkosten (24 Monate) 1.200,76 Euro Reguläre Gerätekosten AVM Fritz!Box 6690 – 267,00 Euro AVM Fritz!Repeater 2400 – 89,99 Euro Onlinebonus 175,00 Euro Effektive monatliche Kosten ~ 27,87 Euro Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr für das Angebot 1.200,76 Euro. Allerdings zahlt Ihr bei Vodafone selbst bereits 49,99 Euro und mietet Euch die Geräte nur an. Bei LogiTel bekommt Ihr den Router und den Repeater obendrauf und durch den Onlinebonus sinken die Effektivkosten für den Tarif auf gerade einmal 27,87 Euro.

Seid Ihr also ohnehin auf der Suche nach einem neuen Internetanbieter und möchtet in die Welt des Highspeed-Internet eintauchen, ist das Angebot durchaus spannend. Bedenkt jedoch, dass Ihr dennoch 49,99 Euro monatlich vom Konto abgebucht bekommt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Seid Ihr interessiert an Kabeltarifen und würdet gerne häufiger Deals dazu sehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!