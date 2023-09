Xiaomi Watch 2 Pro kommt mit Wear OS by Google

Endlich Google Wear OS auch für die

Schon bei dem Release der beiden Huawei Watch GT 4 in der vergangenen Woche, waren wir über den günstigen Einstiegspreis von 249 Euro überrascht. Aber auch Xiaomi scheint sich jetzt an diesem Beispiel zu orientieren, zumindest wenn man dem Tippgeber Arsène Lupin Glauben schenken will. Denn der behauptet auf X, dass die kommende Woche zu präsentierende Xiaomi Watch Pro 2 das identische Preisschild erhalten soll – also ab 249,99 Euro. Jedoch geht aus dem Tweet nicht explizit hervor, in welchen europäischen Ländern die Uhr zu dem Preis an den Start gehen soll.

Auf dem Bildmaterial, was der Leaker ebenfalls veröffentlicht hat, sind je nach Ausstattung (LTE/BT) auch Preise zwischen 270 und 330 Euro zu sehen. Weitere Informationen gab gleiche Person schon am 13. September bekannt, wo es unter anderem hieß, dass die Xiaomi Watch 2 Pro in einem nach 5 ATM zertifizierten Edelstahl-Gehäuse, einen Snapdragon W5+ Gen 1 verbaut haben werde. Dazu kommen 2 GB RAM und 32 GB interner Programmspeicher, in Symbiose mit einem 1,43 Zoll großem AMOLED-Display (466 x 466 px), einem 500 mAh starkem Akku und je nach Ausführung mit einem Leder- oder Silikon-Armband.

Leak der Xiaomi Watch 2 Pro. / © Xiaomi via Arsène Lupin

Neben den typischen Trainingsprogrammen (mehr als 150) wird die Xiaomi Watch 2 Pro mit einem EKG- (Elektrokardiogramm), Herz- und Temperatur-Sensor ausgestattet sein. Letzterer ist besonders wichtig bei dem Tracking, bzw. der Vorhersage der weiblichen Menstruation/Eisprung. Ein Thema, mit dem sich Camila schon umfangreich, mithilfe der Apple Watch 8 und der Samsung Galaxy Watch beschäftigt hat.

Xiaomi selbst hat sich nun auch in die Smartwatch-Thematik eingemischt und bestätigt jetzt auf X, die smarte Uhr mit dem Google-Betriebssystem Wear OS. Gleichzeitig weist Xiaomi auf seinen Event kommende Woche in Berlin hin. Wir werden die Uhr also da zu sehen bekommen.

Das wird jetzt eine schwierige Entscheidung zwischen der Xiaomi Watch 2 Pro und der Huawei Watch GT 4 – oder? Ist für Euch die Entscheidung bereits gefallen? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare!