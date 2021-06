Honor 50 und Honor 50 Pro: Alles, was Ihr über die neue Reihe wissen müsst

Seitdem Honor ein eigenständiger Hersteller ist, haben wir mit Spannung die Ankündigung der neuen Honor-50-Serie erwartet. Nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Huawei im November 2020 und der Übernahme durch Shenzhen Zhixin New Information Technology will die Marke weitere Erfolge in der Smartphone-Branche erzielen. Nachdem das Honor V40 in diesem Jahr einen guten Eindruck hinterlassen hat, rückt nun die Honor-50-Serie in den Fokus.

Wir befinden uns noch in der Gerüchtephase bei der neuen Hardware, daher gibt es eine Menge Spekulationen im Netz. Honor selbst hat bereits ein Teaser-Video veröffentlicht, das einige Features der Serie zeigt, zum Beispiel das Kameramodul. Außerdem kennen wir bereits das offizielle Erscheinungsdatum der Honor-50-Serie. Hier findet Ihr alles, was wir bislang an Infos haben:

Honor 50 und Honor 50 Pro: Erscheinungsdatum und Preis

Die Honor-50-Serie wird bei einem Online-Event am 16. Juni in Shanghai angekündigt. Während der Ankündigung der Geräte werden wir dann auch mehr über die Verfügbarkeit der Handys auf dem globalen Markt erfahren und gehen natürlich davon aus, dass es die Honor-50-Reihe auch nach Deutschland schafft.

Auch beim Preis haben wir noch keine belastbaren Informationen, aber traditionell befindet sich Honor weniger im hochpreisigen Segment. Wir hoffen daher auch beim Honor 50 auf faire und niedrige Preise.

Hier könnt Ihr einen Blick auf den Teaser werfen, den Honor auf seinem chinesischen Social-Network-Profil Weibo veröffentlicht hat:

Honor 50 und Honor 50 Pro: geleakte und offizielle Bilder

Was das Design der Serie betrifft, so haben wir bisher nur die Teaser-Videos und einige geleakte Bilder im Netz. Es scheint, dass wir drei Varianten der Serie präsentiert bekommen werden: Honor 50, Honor 50 SE und Honor 50 Pro.

Aber auch Honor selbst macht in seinen sozialen Netzwerken weltweit auf die Einführung der Honor-50-Serie aufmerksam. Diese Woche wurden so bereits einige Spezifikationen bestätigt, die wir bei den Geräten erwarten können. So hat das Unternehmen auf Twitter das folgende Bild veröffentlicht:

Dies ist ein offizielles Bild der Honor-50-Serie / © Honor - Twitter

Dem Tweet konnte man auch weitere Infos zu den Geräten entnehmen. So ist die Rede von einem "hyper-curved Screen", Schnellladen mit 100 Watt und 5G-Unterstützung, Im Video unten könnt Ihr zudem einen Blick aufs Kameramodul werfen und erkennt dort zum Beispiel den "Quad Camera"-Aufdruck auf dem Metall. Wir wissen also, dass wir es mit vier Objektiven zu tun bekommen. Weiter bekommt ihr im Clip zu sehen, was Honor unter dem "hyper-curved" Display versteht.

Von den zuvor durchgesickerten Bildern wissen wir, dass wir von der Honor-50-Serie ein schlankes Design erwarten dürfen, und die Geräte zudem auch sehr dünn ausfallen. Was aber ins Auge sticht, ist die Ähnlichkeit zum Design der neuen Huawei-P50-Serie, die diese Woche bestätigt wurde: dieses ringförmige Kameramodul! Der obere Ring scheint einen einzelnen Sensor für die Hauptkamera zu enthalten, während sich im zweiten Ring ein Zoomobjektiv in Periskop-Bauweise befindet. Zufall? Ich weiß es nicht.

Die Honor-50-Serie hat ein sehr ähnliches Design wie die Huawei-P50-Serie, was die Kamera angeht, oder? / © Gizmochina

Nach dem, was bisher durchgesickert ist, wird das Honor 50 in drei Farben erhältlich sein: in Gelb, Blau und in Lila. Die Gerüchte geben jedoch nicht an, ob diese Optionen für alle Modelle der Serie gelten.

Honor 50 und Honor 50 Pro: Technische Daten

Glaubt man den durchgesickerten Informationen über das Honor 50 Pro, dann sind die Spezifikationen durchaus atemberaubend. Da bisher jedoch noch nichts Offizielles veröffentlicht wurde, müssen wir hier noch etwas vorsichtig sein.

Die Pro-Variante wird voraussichtlich mit einem 6,79 Zoll großen, hypergekrümmten AMOLED-QHD+-Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz und 8 GB LPDDR5-RAM sowie 128 GB UFS 3.1-Speicher auf den Markt kommen. Gerüchten zufolge soll der Akku eine Kapazität von 4.400 mAh haben. Per Kabel frisst der Stromspeicher 66 Watt bis 100 Watt, kabellos per Wireless Charging sind 50W drin.

Das ist das Honor 50 in seiner ganzen Pracht. / © Zealer/Weibo

Die Kameras sind, wie bereits erwähnt, in einem Doppel-Ring-Modul angeordnet, wobei die 50-MP-Hauptkamera von einer 13-MP-Ultraweitwinkelkamera, einem 8-MP-Teleobjektiv und einer 3D-ToF-Kamera begleitet wird. Auf der Vorderseite sind Dual-Kameras mit 32 MP und 8 MP zu erwarten.

Dieses geleakte Bild zeigt das Honor 50 Pro laut GSMArena / © GSMArena

Lasst uns zum Schluss noch über ein Hardware-Feature sprechen, von dem wir bereits wissen, dass es mit Sicherheit vorhanden sein wird. Das Honor 50 wird vom kürzlich angekündigten Qualcomm Snapdragon 778G angetrieben werden. Diese Informationen kommen direkt von Honor, also brauchen wir hier schon mal nicht rätseln. Einige Enthusiasten spekulieren jedoch, dass das Honor 50 Pro stattdessen auf den Qualcomm Snapdragon 888 setzen wird.

Je näher wir dem Veröffentlichungsdatum der Honor-50-Serie kommen, desto häufiger werden wir vermutlich über Leaks stolpern. Habt also ein Auge auf NextPit und auf diesen Artikel, den wir gegebenenfalls noch vor dem Event am 16. Juni aktualisieren.

Was denkt Ihr bisher über die Honor-50-Reihe und die bisherigen Infos? Teilt gerne Eure Gedanken mit der NextPit Community – unten in den Kommentaren.