Honor Magic 5 und Magic 5 Pro geben erste Spezifikationen bekannt

Das Honor Magic 5 Pro wird vermutlich ein echtes Flaggschiff

Die große Hafenrundfahrt, rund um die ehemalige Huawei-Tochter, welche sich vom Mutter-Konzern entsagt hat, um 5G-Support und die Google Mobile Dienste (GMS) zu bieten, brauch ich Euch hier nicht kredenzen. Ihr seid bereits im Bilde. Eben jener Konzern hatte Anfang des Jahres auf dem Mobile World Congress 2022 in Barcelona das Honor Magic 4 Pro offiziell vorgestellt. Ein echtes Flaggschiff, was trotz Verfügbarkeit bei den Mobilfunkbetreibern, nie die volle Aufmerksamkeit genossen hat. Nun stehen vermutlich für die spanische Messe (MWC 2023) im kommenden Jahr die Nachfolger an, zu dem uns der sehr zuverlässige Tippgeber "Digital Chat Station" einiges zu erzählen hat.

Affiliate Angebot Honor Magic 4 Pro HONOR Magic4 Pro Dual-SIM 256GB ROM + 8GB RAM 5G Smartphone (Cyan) - International Version Zur Geräte-Datenbank

Über zwei Modelle wird berichtet – das eine AMOLED-Display mit einem 6,78 Zoll großem, das andere mit 6,81 Zoll seitlich gebogenen Panel. Während der Bildschirm des Basis-Modells vermutlich mit 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+) daherkommen wird, erwartet der Leaker im Pro-Flaggschiff eine exakte Auflösung von 2.848 x 1.312 Pixel. Das Ganze mit einer LTPO-Technologie mit maximaler Bildwiederholrate von 120 Hertz. Weiterhin berichtet die digitale Chat-Station von Hochfrequenz-PWM-Dimming mit 1.440 Hertz, welches wir bereits im Test des Huawei Mate Xs 2 kennenlernen durften. Auch hier gibt es auf der Front einen ToF-3D-Sensor aus dem Vorgänger und eine 13 Megapixel auflösende Kamera im Punch-Hole-Design.

So – jetzt aber zu dem eigentlichen Kracher: Während im Honor Magic 5 eine 50-Megapixel-Kamera verbaut sein soll, sortiert sich das Honor Magic 5 Pro in die Reihe der 200-Megapixel-Absolventen ein. Bislang gibt es nur zwei Hersteller – nämlich Motorola mit dem Edge 30 Ultra und das Xiaomi 12T Pro – mit einer derartigen Flut an Pixel. Ob mehr auch immer besser ist, könnt Ihr in unseren Hands-on und Test lesen:

An Bord der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Fast hätte ich es Euch unterschlagen! Angeblich sind beide Honor-Magic-4-Modelle mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet. Der neueste Flaggschiff-Prozessor soll noch in diesem Jahr unter der Modellnummer SM8550 offiziell von Qualcomm auf Hawaii vorgestellt werden. Es ist ein im 4-Nanometer-Prozess gefertigter Octa-Core-SoC (System on a Chip). Auch das 100 Watt schnelle Laden bleibt dem Honor-Flaggschiff erhalten. Na dann wünsch ich mal Aloha!